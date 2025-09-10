Чесько-українська компанія RSE запускає навчальний проєкт разом із КПІ

Чесько-українська компанія RSE спільно з Київським політехнічним інститутом ім. Ігоря Сікорського та німецьким виробником MWM створює сучасну навчальну лабораторію.

Таким чином, компанія інвестує у підготовку кадрів для енергетики майбутнього, повідомив засновник RSE Андрій Гріненко в інтерв'ю українській редакції Forbes.

Він розповів, що лабораторія буде оснащена передовими когенераційними модулями та системами автоматизації. Вона має стати практичним майданчиком для підготовки інженерів, які зможуть працювати з новим поколінням енергетичних технологій – мобільними когенераційними станціями, тепловими насосами та інтегрованими рішеннями для автономної генерації.

"Нам потрібні кадри, які розуміють не лише теорію, а й технології майбутнього на практиці. Саме тому ми інвестуємо у створення навчальної інфраструктури для українських інженерів", – сказав Гріненко.

Він зауважив, що для компанії, яка виникла у відповідь на виклики війни, інвестиції в освіту мають стратегічне значення. RSE прагне не лише постачати обладнання, а й формувати середовище, де виростають нові спеціалісти. Це критично важливо в умовах, коли Україна втратила частину промислових потужностей і гостро потребує нової генерації інженерів, зазачає Гріненко.

За його словами, створення лабораторії в Києві також демонструє прагнення RSE залишатися частиною української економіки, попри те що виробничі потужності компанії розташовані у Брно. Сьогодні понад 60% працівників компанії – українці, які мають унікальний практичний досвід роботи з енергетичними об’єктами від котелень до мегаватних станцій.

За оцінками RSE, лабораторія стане не лише освітнім майданчиком, а й центром для апробації нових технологій, які компанія планує виводити на український та європейський ринки.

"Ми віримо, що екологія змінює економіку. Європа вже формує попит на енергоефективні рішення, і наша мета – підготувати кадри, які зможуть відповідати на цей виклик", – підсумовує Гріненко.