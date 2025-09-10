"ПриватБанк" став лідером за темпами кредитування економіки: В банку розповіли про основні тренди ринку позик для бізнесу

Державний "ПриватБанк" у другому кварталі 2025 року став лідером за темпами приросту кредитного портфеля серед усіх українських банків.

Про це йдеться в Огляді банківського сектора України, оприлюдненому Національним банком (НБУ).

"За темпами зростання лідирував "ПриватБанк", який після несуттєвого скорочення кредитного портфеля в минулому кварталі у другому кварталі наростив його на рекордні 20,6% (у річному вимірі на 21,9%)", – зазначається у документі.

У пресслужбі "ПриватБанку" уточнили, що станом на 1 вересня обсяги кредитування бізнесу "ПриватБанком" від початку року зросли на 46 мільярдів гривень.

"Фінансова підтримка економіки та бізнесу – пріоритет для "ПриватБанку", з початку року ми помітно збільшуємо обсяги фінансування бізнес клієнтів – від підприємців а також малого та середнього бізнесу, до великих корпоративних клієнтів. Якщо брати свіжі цифри, то з початку 2025 року до 1 вересня обсяги кредитування бізнесу "ПриватБанком" зросли на 41% – до 46 млрд грн", – розповів БізнесЦензору член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ "ПриватБанку" Євген Заіграєв.

Він уточнив, що наразі банк сфокусований на кредитній підтримці великого корпоративного бізнесу.

"У липні ми надали кредит в тому числі "Нафтогазу України" для забезпечення енергетичної безпеки країни", – зауважив Заіграєв.

Читайте також: "Приватбанк" підписав дві угоди з IFC на $120 мільйонів. Це допоможе українському бізнесу вийти на нові ринки

Водночас найбільше зростання за кількістю та обсягами кредитування фіксують в аграрному секторі: від початку року обсяги кредитування українських аграріїв "ПриватБанком" зросли на 23% (на 4,4 млрд грн).

"Бачимо дуже позитивну тенденцію продовження активного зростання інвестиційних кредитів – на закупівлю обладнання, спецтранспорту, агротехніки. З початку 2025 ми видали на 23% більше інвесткредитів, це плюс 3,2 млрд грн а портфель лізингу та кредитів на основні засоби сягнув 10 млрд грн. До речі, ми сьогодні є основним фінансовим партнером провідних марок агро та спецтехніки в Україні", – розповів член правління "ПриватБанку".

У пресслужбі банку також навели кілька трендів ринку бізнес-кредитування у 2025 році:

найбільший попит серед українського бізнесу – на кредити в гривні;

"здоров’я" кредитного портфелю бізнес-клієнтів найкраще за всю історію банку: загальний NPL дорівнює лише 1,5%;

процентні ставки знижуються для всіх сегментів клієнтів та у всіх валютах;

розширення співпраці з міжнародними фінансовими інститутами: підписання нової угоди на 600 млн євро з ЄБРР дає можливість банку більше кредитувати бізнес та підприємців, а МСБ – отримати гранти від міжнародних партнерів.

Як повідомлялося, державний "ПриватБанк" за перше півріччя 2025 року отримав 34,9 млрд грн чистого доходу після вирахування податку на прибуток у розмірі 25%. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

При цьому бізнес-результат без переоцінок, резервів та податків досяг 43 млрд грн, збільшившись на 19% порівняно з першим півріччям 2024 року.