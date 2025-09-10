АРМА спрямувало 300 мільйонів від продажу добрив "Білоруськалію" до Фонду ліквідації наслідків агресії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів перерахувало 304 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти було отримано від продажу арештованого хлориду калію ВАТ "Білоруськалій" у 2024-2025 роках.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Там зазначили, що продаж продукції здійснювався на відкритих торгах через електронну систему Prozorro.Sale, що забезпечило прозорість і конкурентність процесу, а також ринковість ціни.

Окрім цього, АРМА перерахувало до Державної митної служби України митні платежі за продукцію "Білоруськалію": 43,6 млн грн у 2024 році та 121,6 млн грн – у 2025 році.

Актив було передано до АРМА в управління шляхом реалізації за рішенням Вищого антикорупційного суду у справі про застосування санкцій до ВАТ "Білоруськалій".

ВАТ "Білоруськалій" є провідним державним виробником калійних добрив у Білорусі та одним з найбільших платників податків до бюджету країни. Перебуває під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.

Загалом цього року від управління арештованими активами АРМА вже спрямувало до державного бюджету 7,13 млрд грн, із яких 2,75 млрд грн було направлено до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Як повідомлялося, в березні Міністерство юстиції подало позов щодо запровадження санкцій проти білоруської держкомпанії "Білоруськалій" та стягнення в дохід держави її активів в Україні.