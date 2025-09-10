Статки конкурента Маска в рейтингу мільярдерів за один день зросли на $70 мільярдів

Статки співзасновника Oracle Ларрі Еллісона за день зросли на $70 млрд після того, як Oracle Corp. опублікувала квартальні результати, які перевершили очікування, і заявила про подальше зростання.

Про це пише Bloomberg.

Таким чином, загальні статки Еллісона зросли до $364 млрд, що прирівнює його багатство майже до рівня Ілона Маска, чий статок оцінюється в $384 млрд, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

Якщо ця сума лишиться на рахунку Еллісона після початку торгів у середу, 10 вересня, це буде найбільше одноденне зростання, зафіксоване індексом мільярдерів Bloomberg.

Маск вперше став найбагатшою людиною світу у 2021 році, перш ніж поступитися титулом Джеффу Безосу з Amazon.com Inc. та Бернару Арно з LVMH. Він повернув собі його минулого року і зараз утримує трохи більше 300 днів.

81-річний Еллісон, який є співзасновником Oracle, а зараз є головою правління та головним технічним директором, має більшу частину свого чистого капіталу в компанії з розробки програмного забезпечення для баз даних.

У квітні цього року повідомлялося, що найбагатші люди світу збільшили свої статки на $304 млрд на тлі різкого зростання фондових ринків після того, як президент США Дональд Трамп призупинив дію мит на 90 днів.

На початку квітня після запровадження тарифів проти імпорту США 500 найбагатших людей світу втратили $536 млрд за два дні.