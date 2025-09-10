"Клуб білого бізнесу" втратив чверть учасників: Податкова затвердила новий перелік
До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого бізнесу") станом на серпень включено 7 149 платників податків.
Оновлений перелік оприлюднять 18 вересня, повідомили у Державній податковій службі (ДПС).
"Попри зменшення кількості включених до Переліку платників на 2524 суб’єктів господарювання (або на 26%), частка сплачених ними податків до зведеного бюджету у січні – серпні 2025 року збільшилась на 2,78%, що становить 13,26% від загального обсягу податкових платежів (або 185,22 млрд гривень)", – зазначається у повідомленні.
При цьому більше 50% платників (3 634) перебувають у Переліку ще з листопада 2024 року, зауважили у ДПС.
Зокрема, до оновленого Переліку увійшли:
6 619 юридичних осіб, у тому числі:
- 3 879 – юридичних осіб на загальній системі оподаткування;
- 243 – резидентів "Дія.City";
- 1 607 – юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи;
- 890 – юридичних осіб – платників єдиного податку четвертої групи.
530 ФОП, у тому числі:
- 58 – фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування;
- 472 – фізичних осіб – платників єдиного податку третьої групи.
Як повідомлялося, до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого "Клубу білого бізнесу" – за підсумками травня цього року увійшли майже 9,8 тис. суб’єктів господарювання, у липні їх кількість зменшилася до 8 882.
Що відомо про "клуб білого бізнесу"?
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у липні 2024 року підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").
Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:
- мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;
- скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;
- істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
- кожен із платників – учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.
Вперше Державна податкова служба оприлюднила перелік підприємств, що увійшли до так званого "Клубу білого бізнесу", у грудні 2024 року. Тоді він налічував 8255 платників.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Україна живе по дєрьмаковським понятіям ОПи з Оманською Гнидою