"Клуб білого бізнесу" втратив чверть учасників: Податкова затвердила новий перелік

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого бізнесу") станом на серпень включено 7 149 платників податків.

Оновлений перелік оприлюднять 18 вересня, повідомили у Державній податковій службі (ДПС).

"Попри зменшення кількості включених до Переліку платників на 2524 суб’єктів господарювання (або на 26%), частка сплачених ними податків до зведеного бюджету у січні – серпні 2025 року збільшилась на 2,78%, що становить 13,26% від загального обсягу податкових платежів (або 185,22 млрд гривень)", – зазначається у повідомленні.

При цьому більше 50% платників (3 634) перебувають у Переліку ще з листопада 2024 року, зауважили у ДПС.

Зокрема, до оновленого Переліку увійшли:

6 619 юридичних осіб, у тому числі:

3 879 – юридичних осіб на загальній системі оподаткування;

243 – резидентів "Дія.City";

1 607 – юридичних осіб – платників єдиного податку третьої групи;

890 – юридичних осіб ­­– платників єдиного податку четвертої групи.

530 ФОП, у тому числі:

58 – фізичних осіб ­– підприємців на загальній системі оподаткування;

472 – фізичних осіб – платників єдиного податку третьої групи.

Як повідомлялося, до Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства – так званого "Клубу білого бізнесу" – за підсумками травня цього року увійшли майже 9,8 тис. суб’єктів господарювання, у липні їх кількість зменшилася до 8 882.

Що відомо про "клуб білого бізнесу"?

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у липні 2024 року підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" – так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:

мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;

скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;

істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.

кожен із платників – учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.

Вперше Державна податкова служба оприлюднила перелік підприємств, що увійшли до так званого "Клубу білого бізнесу", у грудні 2024 року. Тоді він налічував 8255 платників.