Кабмін затвердив програму дій уряду на 2025 рік, – Свириденко

Кабінет Міністрів затвердив Програму дій уряду на 2025 рік та вирішив внести її на розгляд Верховної Ради.

Про це прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram за підсумками засідання Кабміну.

За її словами, Програма містить 12 пріоритетів – це безпека й оборона, євроінтеграція, антикорупція, добробут, підтримка ветеранів, макрофінанси й реформи, бізнес, освіта і наука, медицина й спорт, відбудова, стабільність узимку, культура.

"Цей документ – наш план для вирішення ключових питань у цих сферах, зміцнення обороноздатності, підтримки армії, нарощення власного виробництва озброєння, забезпечення захисту громадян, розвитку економіки й підготовки до членства в ЄС. Усе це робимо разом в умовах викликів повномасштабної війни", – написала Свириденко.

Вона нагадала, що після презентації програми 18 серпня уряд відкрив збір пропозицій для доопрацювання документа із залученням експертів, громадських організацій, бізнесу та громадян.

"Загалом уряд отримав 683 пропозиції від громадських організацій, бізнес-асоціацій, експертів та активних громадян. Найбільше звернень було адресовано Міністерству економіки (184) та Міністерству розвитку громад та територій (80). Більшість пропозицій були враховані повністю або частково, значна їх частина вже реалізується в межах чинних програм і стратегій", – запевнила Свириденко.

Як повідомлялося, 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем'єр-міністром України, а також затвердила новий склад уряду під її керівництвом.

Перед голосуванням за її призначення на посаду прем'єр-міністра Юлія Свириденко заявила, що новий уряд України проведе аудит видатків держави "з метою їх скорочення".

