Україна попросить кредит у Південної Кореї на 20 нових швидкісних поїздів для "Укрзалізниці"

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Листа уряду України до Уряду Республіки Корея щодо надання кредиту для реалізації публічного інвестиційного проекту "Закупівля 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва".

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Підписання Листа забезпечить закупівлю 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва за рахунок пільгового кредиту Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) для задоволення потреби АТ "Укрзалізниця" у міжрегіональних та міжнародних пасажирських перевезеннях", – написав Мельничук.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року Верховна Рада ратифікувала рамкову угоду між урядом України та урядом Південної Кореї стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки, яка передбачає надання кредитів від корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) на 2024-2029 роки на загальну суму до $2,1 млрд.

Частину кредитних коштів можуть спрямувати на закупівлю 20 електропоїздів класу "Інтерсіті+" для "Укрзалізниці", повідомляли в компанії.

Згідно із попередніми домовленостями, загальна вартість проєкту складатиме близько $450 млн, включно з сервісним обслуговуванням поїздів протягом 5 років, а поставка поїздів можлива у термін 18-24 місяці після підписання угоди.

Умови кредитування корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва є пільговими, враховуючи критичність соціальної складової проєкту (загальний термін – до 40 років, причому виплати тіла кредиту починатимуться лише після перших 10 років).