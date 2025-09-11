БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
ДТЕК Ахметова разом із американською Fluence ввів в експлуатацію найбільший павербенк в Україні. ФОТО

ДТЕК разом з американцями побудував найбільший в Україні павербенк

Група ДТЕК Ріната Ахметова ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з американською компанією Fluence.

Загалом до мережі підключено 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Будівництво об’єктів тривало півроку – з березня по серпень 2025 року, що значно швидше за стандартні терміни реалізації таких проектів, щоб завершити всі роботи до початку осінньо-зимового періоду. Загальні інвестиції ДТЕК в будівництво становили 125 млн євро.

Система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин.

Очікується, що робота нових систем підвищить безпеку електропостачання, знизить ризики відключень та аварій, особливо в умовах руйнування маневрової генерації.

"Це історичний крок для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед. Ми реалізували його разом із Fluence – світовим лідером у сфері зберігання енергії. У співпраці з американськими партнерами ми інтегруємо найсучасніші технології, щоб зробити енергосистему України надійнішою та стійкішою", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Крім того, системи зберігання підвищать стабільність та надійність енергосистеми, сприятимуть розвитку "зеленої" енергетики та децентралізації енергосистеми України.

"В умовах масованих атак на українську енергосистему, роль систем накопичення енергії стала такою ж фундаментальною, як і сама генерація. Вдячна Групі ДТЕК за проактивність у цьому питанні та американським партнерам з Fluence за передові технології, завдяки яким кожен новий мегават накопичення працює як щит для всієї енергосистеми. Це означає більше безпеки для українців і менше ризиків аварійних відключень", – сказала міністр енергетики Світлана Гринчук.

Постачальником обладнання виступила американська компанія Fluence, яка є одним з лідерів в даному сегменті ринку.

"Для нас честь співпрацювати з ДТЕК над цим знаковим проєктом зі зберігання енергії. Надзвичайна рішучість та ефективність, які продемонстрував ДТЕК у реалізації цього проєкту, справді надихають", – прокоментував генеральний директор Fluence Джуліан Небред

Ахметов Рінат (1618) енергетика (439) електроенергія (4369) ДТЕК (1366) Новини компаній (3616)
А коли щось прилетить що вони будуть розказувати. Як що маєте щось мовчіть, ціліше буде. Ідіоти
11.09.2025 12:40 Відповісти
Ти один з тих йолопів, які є нащадкам "Пєрвих отдєлов" при Совку. Вам дай волю і ви все засекретите. Не розуміючи того, що в ********* світі це дурня дурнею.
11.09.2025 13:11 Відповісти
..ти точно- гомосап1енс..??((
11.09.2025 13:17 Відповісти
Звичайно молодці. Тільки для чого про це патякати? Ви б ще й координати опублікували, щоб кацапам легше було орієнтуватись...
11.09.2025 12:40 Відповісти
а, знаєте, хто це все оплатить?
не повірите!
ви! я!
ми, всі разом, оплатимо оцю красоту від ахметова!!!!
11.09.2025 12:43 Відповісти
Віключись від мережі і не плати баригам принципіально.
11.09.2025 12:59 Відповісти
І що ? Це зрада ? Чи всьопрапало ?
Якщо ця штука дійсно потрібна для енергомереж країни , то грошей не шкода .
11.09.2025 13:13 Відповісти
Це в секреті не втримаєш. Вати з прокацапським ухилом вистачає. ОПЗЖ на наступних виборах відхватить немаленький кусок.
11.09.2025 12:43 Відповісти
У зад? Вірю.
11.09.2025 12:46 Відповісти

