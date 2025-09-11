ДТЕК Ахметова разом із американською Fluence ввів в експлуатацію найбільший павербенк в Україні. ФОТО

Група ДТЕК Ріната Ахметова ввела в експлуатацію 200 МВт установок зберігання енергії, створених у партнерстві з американською компанією Fluence.

Загалом до мережі підключено 6 нових об’єктів різної потужності – від 20 до 50 МВт в Київській та Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба ДТЕК.

Будівництво об’єктів тривало півроку – з березня по серпень 2025 року, що значно швидше за стандартні терміни реалізації таких проектів, щоб завершити всі роботи до початку осінньо-зимового періоду. Загальні інвестиції ДТЕК в будівництво становили 125 млн євро.

Система зможе зберігати 400 МВт·год електроенергії, достатньої для забезпечення електроенергією 600 000 українських домівок протягом двох годин.

Очікується, що робота нових систем підвищить безпеку електропостачання, знизить ризики відключень та аварій, особливо в умовах руйнування маневрової генерації.

"Це історичний крок для української енергосистеми, що визначатиме її розвиток на роки вперед. Ми реалізували його разом із Fluence – світовим лідером у сфері зберігання енергії. У співпраці з американськими партнерами ми інтегруємо найсучасніші технології, щоб зробити енергосистему України надійнішою та стійкішою", – прокоментував генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Крім того, системи зберігання підвищать стабільність та надійність енергосистеми, сприятимуть розвитку "зеленої" енергетики та децентралізації енергосистеми України.

"В умовах масованих атак на українську енергосистему, роль систем накопичення енергії стала такою ж фундаментальною, як і сама генерація. Вдячна Групі ДТЕК за проактивність у цьому питанні та американським партнерам з Fluence за передові технології, завдяки яким кожен новий мегават накопичення працює як щит для всієї енергосистеми. Це означає більше безпеки для українців і менше ризиків аварійних відключень", – сказала міністр енергетики Світлана Гринчук.

Постачальником обладнання виступила американська компанія Fluence, яка є одним з лідерів в даному сегменті ринку.