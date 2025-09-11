Подарунок від Трампа для Лукашенка: США зняли санкції з авіакомпанії "Бєлавіа", – "Белта"

Сполучені Штати Америки скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

Про це під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул, передає білоруське інформагентство БЕЛТА.

"Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з "Бєлавіа". Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було ухвалено президентом, який сказав: "Зробіть це негайно", – цитує інформагентство посланця Трампа.

Згідно із повідомленням, Коул назвав скасування санкцій проти "Бєлавіа" головною метою свого візиту до Мінська і запевнив, що це рішення вже затверджено.

Посланець Трампа також вручив Лукашенку подарунок від президента США – запонки, на яких зображено Білий дім.

Після зустрічі з Лукашенком він також нібито розповів, що США хочуть відновити роботу американського посольства у Мінську, не назвавши конкретних дат, коли це може відбутися.

Посланець президента США також нагадав про телефонну розмову Дональда Трампа з Олександром Лукашенком на шляху американського лідера на Аляску, де він зустрічався з російським диктатором Путіним.

Своєю чергою, у пресслужбі Лукашенка оголосили про помилування 14 іноземних громадян "на прохання президента США та інших глав держав".

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти авіакомпанії "Бєлавіа" у серпні 2023 року. Перевізник також перебуває під санкціями ЄС.