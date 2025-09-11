БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Подарунок від Трампа для Лукашенка: США зняли санкції з авіакомпанії "Бєлавіа", – "Белта"

США зняли санкції з авіакомпанії "Бєлавіа"

Сполучені Штати Америки скасували санкції, запроваджені проти білоруської державної авіакомпанії "Бєлавіа".

Про це під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул, передає білоруське інформагентство БЕЛТА.

"Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з "Бєлавіа". Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було ухвалено президентом, який сказав: "Зробіть це негайно", – цитує інформагентство посланця Трампа.

Згідно із повідомленням, Коул назвав скасування санкцій проти "Бєлавіа" головною метою свого візиту до Мінська і запевнив, що це рішення вже затверджено.

Посланець Трампа також вручив Лукашенку подарунок від президента США – запонки, на яких зображено Білий дім.

Після зустрічі з Лукашенком він також нібито розповів, що США хочуть відновити роботу американського посольства у Мінську, не назвавши конкретних дат, коли це може відбутися.

Посланець президента США також нагадав про телефонну розмову Дональда Трампа з Олександром Лукашенком на шляху американського лідера на Аляску, де він зустрічався з російським диктатором Путіним.

Своєю чергою, у пресслужбі Лукашенка оголосили про помилування 14 іноземних громадян "на прохання президента США та інших глав держав".

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти авіакомпанії "Бєлавіа" у серпні 2023 року. Перевізник також перебуває під санкціями ЄС.

авіація (2285) Білорусь (1600) Лукашенко Олександр (243) США (5105) авіасполучення (2518)
Мда...
Питань до трампа немає...
Симетрична відповідь на повітряну атаку Польщі з території білораші...
11.09.2025 15:15 Відповісти

