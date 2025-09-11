БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленський підписав закон про збільшення невійськових видатків держбюджету на 40 мільярдів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає збільшення невійськових видатків на загальну суму близько 40 мільярдів гривень.

Відповідний законопроєкт №13439-3 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 10 вересня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 20 серпня.

Серед іншого, закон передбачає виділення додаткових 25,5 мільярда гривень для Резервного фонду держбюджету, кошти з якого може самостійно розподіляти уряд. У тому числі 8 млрд грн з Резервного фонду можуть спрямувати на дотації для "Укрзалізниці".

Крім того, 4,3 млрд грн додаткового фінансування отримає Мінцифри, 4,6 млрд грн виділено на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів – на прифронтових територіях. Ще 3,2 млрд грн передбачили на закупівлю лікарських засобів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Рада знайшла додаткові 40 мільярдів, але не для ЗСУ. Хто отримає кошти?

Нагадаємо, від початку цей законопроєкт передбачав також збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році. Однак у цій частині Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету 31 липня, того ж дня закон одразу підписав президент.

держбюджет (1663) закон (1523) Зеленський Володимир (2581)
Топ коментарі
+6
Рівень - "бог". Підпис - і 40 мільярдів з'явилися.
Нахіба думати про наслідки для економіки?
11.09.2025 16:35 Відповісти
+2
дебілка стюардеса свириденка рахує, гундоса зе!гніда підписує!
так і живемо!
11.09.2025 16:38 Відповісти
+2
Ефективні менеджери, занадто дорого коштують державі...
11.09.2025 16:39 Відповісти
Можемо собі дозволити
11.09.2025 16:33 Відповісти
може...
11.09.2025 16:40 Відповісти
дерибан продовжено
11.09.2025 16:34 Відповісти
Рівень - "бог". Підпис - і 40 мільярдів з'явилися.
Нахіба думати про наслідки для економіки?
11.09.2025 16:35 Відповісти
11.09.2025 17:29 Відповісти
дебілка стюардеса свириденка рахує, гундоса зе!гніда підписує!
так і живемо!
11.09.2025 16:38 Відповісти
Ефективні менеджери, занадто дорого коштують державі...
11.09.2025 16:39 Відповісти
тише граждане, єто всего лишь на восстановление кабмина
11.09.2025 16:42 Відповісти
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко@leusenko1



Харківська свіжа компанія Буд-Техпром (2024 р.) продала Міноборони критично браковані "зуби дракона" на 65 млн. Лише один полковник ЗСУ виявив 10000 таких бракованих протитанкових пірамід на Харківському напрямку. Експертиза Державного НДІ виявила критичні порушення всіх пірамід
11.09.2025 16:42 Відповісти
***** Zeлена.
11.09.2025 16:47 Відповісти
Воно не винне. Українчики могли обрати для себе президентом і мавпу. Або півня.
11.09.2025 16:52 Відповісти
"зашморг чаушеску"
11.09.2025 17:24 Відповісти
Війна закінчилася в голові простроченого ? А на ЗСУ скільки ярдів не вистачає ? Отож..
11.09.2025 17:42 Відповісти

