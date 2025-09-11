Зеленський підписав закон про збільшення невійськових видатків держбюджету на 40 мільярдів

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про державний бюджет України на 2025 рік", який передбачає збільшення невійськових видатків на загальну суму близько 40 мільярдів гривень.

Відповідний законопроєкт №13439-3 повернули до Верховної Ради з підписом голови держави 10 вересня, повідомляється на сайті парламенту.

Верховна Рада ухвалила його у другому читанні 20 серпня.

Серед іншого, закон передбачає виділення додаткових 25,5 мільярда гривень для Резервного фонду держбюджету, кошти з якого може самостійно розподіляти уряд. У тому числі 8 млрд грн з Резервного фонду можуть спрямувати на дотації для "Укрзалізниці".

Крім того, 4,3 млрд грн додаткового фінансування отримає Мінцифри, 4,6 млрд грн виділено на харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5-11 класів – на прифронтових територіях. Ще 3,2 млрд грн передбачили на закупівлю лікарських засобів.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: Рада знайшла додаткові 40 мільярдів, але не для ЗСУ. Хто отримає кошти?

Нагадаємо, від початку цей законопроєкт передбачав також збільшення видатків на оборону на 412 мільярдів гривень у 2025 році. Однак у цій частині Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету 31 липня, того ж дня закон одразу підписав президент.