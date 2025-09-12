Країни ЄС погодили продовження персональних санкцій проти Росії

Країни Євросоюзу погодили продовження санкцій, запроваджених у відповідь на розв'язану Росією війну в Україні.

Про це висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter).

"Ми щойно продовжили наші санкції проти Росії", – написала вона.

Каллас додала, що ЄС також продовжує роботу над 19-м пакетом санкцій проти Росії, який передбачає додаткові обмеження на експорт російської нафти, щодо "тіньового флоту" та фінансової системи РФ.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

Йдеться про персональні санкції, термін дії яких добігав 15 вересня. Економічні санкції ЄС проти РФ наразі чинні до 31 січня 2026 року.

Як повідомлялося, у березні Євросоюз продовжив дію персональних санкційних списків проти РФ ще на пів року після того, як пішов на поступки Угорщині, яка блокувала рішення.

Тоді на вимогу Будапешта із санкційних списків ЄС виключили сестру російського олігарха Алішера Усманова Гульбахор Ісмаїлову, бізнесмена та ексглаву Європейського єврейського конгресу В'ячеслава Моше Кантора, а також міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.

Крім того, з переліку підсанкційних осіб викреслили екскерівника одного з найбільших виробників мінеральних добрив "Єврохім" Володимира Рашевського. Утім, щодо нього домовленість була досягнута раніше і не викликала суперечок і розбіжностей.

Раніше повідомлялося, що Угорщина нібито наполягала на виключенні з-під санкцій ЄС російського олігарха Михайла Фрідмана. І що цю позицію підтримав Люксембург, але зрештою він залишиться під санкціями, наголошує Bloomberg.