Жодному російському банку не вдалося повернути доступ до SWIFT, – розвідка

Після відключення найбільших банків Росії від платіжної системи SWIFT у 2022 році обсяги фінансового трафіку з РФ упали в десятки разів, а внутрішні операції через систему майже зникли.

Про це йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

Так, із лютого 2022 року від SWIFT були відключені 93 російські фінансові організації, і жодна них не змогла повернути доступ.

У 2022 році падіння російського трафіку у платіжній системі SWIFT становило 55,5%, а кількість повідомлень, відправлених російськими користувачами, скоротилася до 70 млн повідомлень.

У 2023 році російський трафік впав іще на 65,7%. до 24 млн.

У 2024 році – на 25,3%, до 18 млн, а за перше півріччя 2025 року – ще на 6,6%, до 8 млн повідомлень.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – це система передачі фінансових повідомлень (платіжних доручень, довідкової інформації) до виконання транзакцій над ринком платежів, цінних паперів, похідних фінансових інструментів. Система об'єднує понад 11 тис. фінансових установ у понад 200 країнах.

"Попри заяви Кремля про "стабільність", російський бізнес змушений шукати обхідні шляхи: від криптовалют і готівки до неттінгу та іноземних рахунків. Це свідчить, що західні санкції б'ють по фінансовій системі РФ, роблячи її дедалі більш ізольованою від світових ринків", – зазначили в Службі розвідки.

Відключення Росії від SWIFT

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну всі найбільші російські банки були відключені від SWIFT, яка забезпечувала передачу даних та платежів між Росією та іноземними кредитними організаціями.

Банк Росії розробив свій аналог SWIFT – "Систему передачі фінансових повідомлень" (СПФС) – у 2014 році після перших санкцій за анексію Криму.

У 14 пакеті санкцій Європейський Союз заборонив своїм компаніям, що не працюють у Росії, використовувати "Систему передачі фінансових повідомлень" Банку Росії, російського аналога SWIFT.

Російським банкам із 1 жовтня 2023 року заборонили використовувати SWIFT для передачі фінансової інформації при переказах коштів на території Росії.