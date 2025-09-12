Світові ціни на нафту різко зросли після атаки українських дронів на найбільший нафтовий порт Росії, – Bloomberg

Світові ціни на нафту суттєво зросли через побоювання, що атаки українських безпілотників можуть порушити роботу двох найважливіших російських експортних нафтових хабів на Балтійському морі.

Ціни на еталонний сорт нафти Brent на торгах у п’ятницю перевищили $67 за барель після падіння на 1,7% у четвер, повідомляє Bloomberg.

Підвищена премія за ризик компенсувала прогноз Міжнародного енергетичного агентства щодо рекордного профіциту на ринку нафти наступного року, опублікований у четвер після рішення групи країн ОПЕК+ про додаткове збільшення квот на видобуток.

Оскільки Brent зазнає тиску з боку різнонаправлених сил, ціни все більше застрягають у діапазоні $65-70 за барель, у якому вони перебувають від початку серпня, зазначає агентство.

Як повідомлялося, в ніч на 12 вересня понад українські безпілотники атакували порт Приморськ – найбільший нафтоналивний хаб РФ на Балтійському морі. Місцева влада визнала, що внаслідок атаки виникло займання на одному з суден та на насосній станції.

За даними СБУ, відвантаження нафти у порту призупинено. Bloomberg не зміг підтвердити цю інформацію.

Це перший удар безпілотників по одному з найбільших експортних терміналів нафти та палива в Росії, зауважує Reuters.

При цьому Росія раніше збільшила план експорту нафти із західних портів на вересень до 2,1 мільйона барелів на добу (б/д), що на 11% початкового плану, оскільки удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах знизили внутрішній попит на сиру нафту, зазначає агентство.

Порт Приморськ розташований у Виборзькому районі та є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи. Через нього експортують російську нафту та дизпаливо. На території порту розташовані 18 резервуарів для нафти по 50 тис. тонн кожен, ємності для світлих нафтопродуктів і резервуари аварійного скидy. Порт приймає танкери дедвейтом до 150 тис. тонн, річний вантажообіг – близько 58 млн тонн.