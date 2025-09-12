БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Світові ціни на нафту різко зросли після атаки українських дронів на найбільший нафтовий порт Росії, – Bloomberg

Світові ціни на нафту суттєво зросли через побоювання, що атаки українських безпілотників можуть порушити роботу двох найважливіших російських експортних нафтових хабів на Балтійському морі.

Ціни на еталонний сорт нафти Brent на торгах у п’ятницю перевищили $67 за барель після падіння на 1,7% у четвер, повідомляє Bloomberg.

Підвищена премія за ризик компенсувала прогноз Міжнародного енергетичного агентства щодо рекордного профіциту на ринку нафти наступного року, опублікований у четвер після рішення групи країн ОПЕК+ про додаткове збільшення квот на видобуток.

Оскільки Brent зазнає тиску з боку різнонаправлених сил, ціни все більше застрягають у діапазоні $65-70 за барель, у якому вони перебувають від початку серпня, зазначає агентство.

Як повідомлялося, в ніч на 12 вересня понад українські безпілотники атакували порт Приморськ – найбільший нафтоналивний хаб РФ на Балтійському морі. Місцева влада визнала, що внаслідок атаки виникло займання на одному з суден та на насосній станції.

За даними СБУ, відвантаження нафти у порту призупинено. Bloomberg не зміг підтвердити цю інформацію.

Це перший удар безпілотників по одному з найбільших експортних терміналів нафти та палива в Росії, зауважує Reuters. 

При цьому Росія раніше збільшила план експорту нафти із західних портів на вересень до 2,1 мільйона барелів на добу (б/д), що на 11% початкового плану, оскільки удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах знизили внутрішній попит на сиру нафту, зазначає агентство.

Порт Приморськ розташований у Виборзькому районі та є кінцевою точкою Балтійської трубопровідної системи. Через нього експортують російську нафту та дизпаливо. На території порту розташовані 18 резервуарів для нафти по 50 тис. тонн кожен, ємності для світлих нафтопродуктів і резервуари аварійного скидy. Порт приймає танкери дедвейтом до 150 тис. тонн, річний вантажообіг – близько 58 млн тонн.

ну що рудий унітазний йоржик є в України карти ? країна яка не продає нафту диктує світові ціни на нафту !
12.09.2025 17:49 Відповісти
Єдина причина підняття цін на нафту, яка радує.
12.09.2025 17:50 Відповісти
В світі такий перевидобуток нафти, шо ничого в спекулянтів не вийде. Там зараз Венесуела починає розкачугарювати потужності..
12.09.2025 17:50 Відповісти
Та там ще палити і палити!
12.09.2025 18:04 Відповісти
Там у Приморську два жирних термінала - "Транснєфть-Порт Пріморск" і "Спецморнєфтепорт" з резервуарним парком сумарно три десятка РВСів обємом від 30 до 50 тисяч кубів кожний. А за тридцять кілометрів північніше від терміналів "Транснєфть-Порт Пріморск" і "Спецморнєфтепорт" прямо біля Висоцька (60°35'41.5"N 28°34'09.8"E) знаходиться великий розподільчий перевалочний комплекс "ЛУКОЙЛ-ІІ" резервуарнм парком на 30+ резервуарів по 50 тисяч кубів. Туди теж ще не прилітало, хоча від нашого кордону до цього РПК 960 км по прямій.
12.09.2025 18:51 Відповісти
Палати має вся Моськовія,від Кенігсберга до Анадиря !!))
12.09.2025 18:23 Відповісти
Хоча ціни трохи піднялися, росія все ж менше нафти зможе продати і це перекриє прибуток внаслідок підвищення.
12.09.2025 18:26 Відповісти

