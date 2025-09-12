"Ощадбанк" замовив броньованих інкасаторських автомобілів ще на 350 мільйонів

Державний "Ощадбанк" 1 і 4 вересня за результатами тендеру замовив броньованих інкасаторських автомобілів на 7,34 млн євро (353,71 млн грн).

Замовлення на інкасаторські авто від цього банку вперше отримало не тільки ТОВ "ВіДі Юнікомерс", яке постачало броньовики на шасі Ford, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Однак і цього разу "ВіДі Юнікомерс" отримало найбільше замовлення – на 6,82 млн євро (328,91 млн грн).

За умовами угоди, протягом року компанія передасть замовнику 94 броньовані спеціалізовані оперативні інкасаторські автомобілі на базі Opel Vivaro L3H1 із підсиленою підвіскою по 72,6 тис. євро за одиницю (3,5 млн грн).

Автомобілі матимуть пасажирський і вантажний відсіки, внутрішнє сталеве бронювання пасажирського відсіку класу захисту ПЗСА-3, евакуаційний люк, інкасаторський сейф, сейф тимчасового зберігання цінностей, систему відеонагляду, сигнальні пристрої тощо.

Менше замовлення від банку на суму 514 тис. євро (24,77 млн грн) отримало ТОВ "Цітіус-С".

Ця фірма протягом року має передати банку 4 броньовані спеціалізовані оперативні інкасаторські автомобілі на базі Iveco Daily 70C16 із підсиленою підвіскою по 128,49 тис. євро (6,19 млн грн) за одиницю.

Ці автомобілі з корисним навантаженням 2 000 кг матимуть пасажирський і вантажний відсіки, внутрішнє сталеве бронювання пасажирського відсіку класу захисту ПЗСА-3, евакуаційний люк, сейф тимчасового зберігання цінностей, Starlink, систему відеонагляду, сигнальні пристрої тощо.

Гарантія складає два роки. Договори передбачають аванс 80% і оплату решти після поставки.

Читайте також: "Приватбанк" купив броньованих автомобілів для інкасаторів на 360 мільйонів. Ціни – нижчі, ніж в "Ощадбанку"

"Ощадбанк" уперше замовляє броньовики не у "ВіДі Юнікомерс" та на шасі не Ford із саме таким відомим корисним навантаженням, зауважують "Наші гроші".

Як повідомлялося, наприкінці 2024 року "Ощадбанк" замовляв броньовики на базі Ford Transit ICA3 L3 RWD 500 із меншим корисним навантаженням 1 200 кг по 100,6 тис. євро (4,37 млн грн).

Компанія "ВіДі Юнікомерс" входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

Фірмою "Цітіус-С" зі Стрия на Львівщині керує Олексій Сєров, а володіють Ольга Ярцева та Анастасія Серова. Раніше засновником був Сєров. Ще він є засновником сімферопольського ТОВ "Цітіус" разом із киянином Андрієм Сребродольським та німцем на ім’я Томас Зайтц.