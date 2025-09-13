Понад два десятка сервісів у "Дії" не працюватимуть більше доби. Яка причина?

З 20:00 суботи, 13 вересня, до 8:00 понеділка, 15 вересня деякі послуги та сервіси у додатку "Дія" тимчасово не працюватимуть.

Це пов'язано із тим, що у цей час Мін’юст проводитиме планові технічні роботи щодо своїх реєстрів, тому "Дія" не зможе отримати із них інформацію, повідомили у службі підтримки додатка.

"Дія" – це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними", – зазначається у повідомленні.

За даними на сайті сервісу, недоступними будуть 26 сервісів:

Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП Дія.QR єВідновлення Бронювання працівників Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС Перереєстрація авто Актові записи про зміну імені Актові записи про народження Актові записи про шлюб Актові записи про розлучення Свідоцтва про народження Витяг про місце проживання дитини Заява про субсидію єМалятко Державна реєстрація прав на нерухоме майно Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Витяг з ЄДР Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту Зміна місця проживання Заяви до міжнародного Реєстру збитків Гранти єРобота Будівельні послуги еПідприємець єОселя єДекларація Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

Інші послуги та сервіси працюватимуть без змін.

Як повідомлялося, велика частина послуг у додатку "Дія" вже призупиняла роботу через оновлення реєстрів Мін’юсту 16-17 серпня.