52 0
Понад два десятка сервісів у "Дії" не працюватимуть більше доби. Яка причина?
З 20:00 суботи, 13 вересня, до 8:00 понеділка, 15 вересня деякі послуги та сервіси у додатку "Дія" тимчасово не працюватимуть.
Це пов'язано із тим, що у цей час Мін’юст проводитиме планові технічні роботи щодо своїх реєстрів, тому "Дія" не зможе отримати із них інформацію, повідомили у службі підтримки додатка.
"Дія" – це агрегатор послуг, який показує дані з державних реєстрів. Коли реєстри оновлюються, деякі послуги стають на паузу разом із ними", – зазначається у повідомленні.
За даними на сайті сервісу, недоступними будуть 26 сервісів:
- Реєстрація, внесення змін та припинення ФОП
- Дія.QR
- єВідновлення
- Бронювання працівників
- Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС
- Перереєстрація авто
- Актові записи про зміну імені
- Актові записи про народження
- Актові записи про шлюб
- Актові записи про розлучення
- Свідоцтва про народження
- Витяг про місце проживання дитини
- Заява про субсидію
- єМалятко
- Державна реєстрація прав на нерухоме майно
- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
- Витяг з ЄДР
- Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту
- Зміна місця проживання
- Заяви до міжнародного Реєстру збитків
- Гранти єРобота
- Будівельні послуги
- еПідприємець
- єОселя
- єДекларація
- Шлюб онлайн (крім послуги заручин)
Інші послуги та сервіси працюватимуть без змін.
Як повідомлялося, велика частина послуг у додатку "Дія" вже призупиняла роботу через оновлення реєстрів Мін’юсту 16-17 серпня.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль