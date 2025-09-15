Маловідома фірма отримала підряди підконтрольних державі обленерго на 1,2 мільярда

Підконтрольні Міненерго "Рівнеобленерго" та "Кіровоградобленерго" уклали з маловідомим ТОВ "Енергостаб" угоди на постачання електроенергії для компенсації технологічних втрат у мережах на 666 млн грн та 581 млн грн відповідно.

Ця фірма була створена під час повномасштабного вторгнення і до цього працювала з приватними замовниками, ці державні підряди стали для неї першими, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

"Рівнеобленерго" та "Кіровоградобленерго" разом з низкою інших до війни належали російській групі VS Energy віцеспікера Держдуми РФ Олександра Бабакова і його партнерів.

Частину цих обленерго у росіян встигла викупити група ДТЕК Ріната Ахметова, а решту передали в сферу управління Міністерства енергетики. Але "технологічну" електроенергію для колишніх обленерго з групи VS Energy продовжувало постачати ТОВ "Трейд енерджі солюшн", яке фігурувало у закупівлях електроенергії від ДТЕКу. Зараз ця фірма навіть не подавалась на тендери, що може свідчити про сплановану заміну постачальника, припускають "Наші гроші".

ТОВ "Енергостаб" зареєстроване у Києві, власником і директором компанії вказаний Максим Філіппов. Державних тендерів фірма ще не вигравала. І нинішні підряди отримала без конкуренції.

Ця фірма разом з низкою інших фігурує у кримінальному провадженні щодо організації "ухилянтської" схеми в сфері енергетики як одна з юросіб, де нібито мало право бронювати робітників. Однак жодних даних щодо офіційних звинувачень слідства до цієї та інших фірм немає. Оскільки слідство вважає, що працівник тендерного підрозділу "Енергоатом", який організував цю схему, на власний розсуд підробляв документи.

Читайте також: Суд дозволив спеціальне розслідування проти заступника голови Держдуми РФ Бабакова

Як повідомлялося, ще у червні 2023 року Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) про застосування санкції у виді стягнення активів російської групи VS Energy International B.V. Серед них – акції "Житомиробленерго", "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго", "Чернівціобленерго" та "Херсонобленерго".

Відповідачами у справі є власники групи VS Energy росіяни Міхаіл Воєводін, віцеспікер Держдуми РФ Олександр Бабаков, власник футбольного клубу ЦСКА Євгеній Гінер, а також особи, які виконують роль номінальних власників їхнього майна в Україні.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy. Арештовані акції цих підприємств передали в управління Міненерго.

