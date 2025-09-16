Найбільший порт для експорту російської нафти відновив роботу після ударів українських дронів. Але лише частково

Російський порт Приморськ на Балтійському морі – головний логістичний вузол для експорту російської нафти – частково відновив роботу минулої суботи після пошкоджень, спричинених ударами українських безпілотників.

Про це пише Reuters із посиланням на знайомі із ситуацією джерела.

Втім, порт, який здатний навантажувати близько 1 мільйона барелів нафти на день, працюватиме зі зниженою потужністю, додали співрозмовники агентства. Вони додали, що графік завантаження, як очікується, буде затримано на кілька днів.

За даними джерел, лише кілька суден завантажили нафту у Приморську протягом вихідних і досі незрозуміло, чи всі причали були в робочому стані.

Водночас танкери, що постраждали під час атаки українських дронів минулої п'ятниці, залишаються на якорі поблизу порту, свідчать дані LSEG.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці російський порт "Приморськ" на Балтійському морі, через який на експорт відправляється більше чверті всієї проданої за кордон російської нафти, призупинив відвантаження через атаку українських безпілотників.

За даними Reuters, удари дронів призвели до пожежі двох танкерів класу Aframax ємністю 700 тис. барелів кожен – Kusto і Cai Yun. Обидва зареєстровані на Сейшельських островах.

Це перший удар безпілотників по одному з найбільших експортних терміналів нафти та палива в Росії, зауважувало агентство.