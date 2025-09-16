Середній рівень бідності в Європі сягає 21%. Які країни найбідніші?. ПЕРЕЛІК

Середній рівень бідності в структурі кількості населення в країнах Європейського Союзу за результатами минулого року становить 21%. Так, багато країн Східної та Південної Європи (Болгарія, Румунія, Греція, Іспанія, Італія) демонструють вищі рівні ризику бідності, ніж їхні західні чи північні сусіди.

Як свідчать дані порталу Visual Capitalist, це, ймовірно, відображає поточні проблеми економічного розвитку та нижчий рівень заробітної плати в цих регіонах.

Особи, які перебувають під загрозою бідності або соціальної ізоляції в кожній країні, враховуються, якщо вони відповідають одному з наведених нижче порогових значень (але враховуються лише один раз, якщо вони відповідають кільком критеріям):

дохід нижче 60% від національного медіанного показника;

матеріальна депривація: коли вони не можуть досягти або не мають семи з 13 ключових потреб: тобто можливості нести непередбачені витрати, підтримувати тепло вдома, мати підключення до інтернету тощо;

низька інтенсивність праці: дорослі (18-64 роки) у домогосподарстві працювали менше 20% місяців, які вони могли працювали минулого року.

Як повідомляється, Туреччина (30,4%), Болгарія (30,3%) та Румунія (27,9%) очолюють рейтинг, де приблизно кожен третій житель стикається з економічними труднощами.

Ці вищі показники відображають нижчу середню заробітну плату, вищу нерівність доходів та слабші системи соціального захисту порівняно з ядром ЄС.

Рейтинг загалом виглядає так:

Туреччина – 30,4%,

Болгарія – 30,3%,

Румунія – 27,9%,

Греція – 26,9%,

Іспанія – 25,8%,

Литва – 25,8%,

Латвія – 24,3%,

Італія – 23,1%,

Естонія – 22,2%,

Хорватія – 21,7%,

Німеччина – 21,1%,

Франція – 20,5%,

Угорщина – 20,2%,

Люксембург – 20%,

Мальта – 19,7%,

ЄС (загалом) – 21%.

Греція (26,9%) та Іспанія (25,8%) також виділяються на півдні Європи, де рівень безробіття зріс після кризи суверенного боргу 2008-2014 років і так і не відновився повністю. Постійне безробіття серед молоді ускладнило накопичення багатства молодими поколіннями.

Литва (25,8%) та Латвія (24,3%) лідирують у Балтійському регіоні.

Домогосподарства у сільській місцевості заробляють приблизно на 20% менше, ніж у містах, і цей розрив збільшує вразливість до соціальної ізоляції.

Чехія має найнижчу частку – 11,3%, далі йдуть Словенія (14,4%) та Нідерланди (15,4%).

Ці країни поєднують вищу середню заробітну плату з широкими програмами соціального забезпечення.

Скандинавські країни розташовані поблизу середнього показника по ЄС: Фінляндія (16,8%), Швеція (17,5%) та Данія (18%).

Німеччина (21,1%) знаходиться трохи вище середнього показника по ЄС (21%), що відображає нерівність між промисловими південно-західними регіонами та східними землями з низьким рівнем доходу.

У жовтні минулого року повідомлялося, що борг 26 найбідніших країн світу зріс до максимуму з 2006 року, і половина з них або перебувають у стані боргової кризи, або схильні до високого ризику її виникнення.