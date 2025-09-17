АРМА відмовляє у доступі до базових даних про активи попри заяви про прозорість, – Геологічна інвестиційна група

Геологічна інвестиційна група, яка працює на сировинних ринках, заявила про намір долучитися до конкурсів з відбору управителів надровими активами, що перебувають в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), але отримало відмову у доступі до необхідної інформації.

Йдеться про корпоративні права ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар" та групи компаній ТОВ "Юнігран", конкурс щодо яких очікується найближчим часом, повідомили у пресслужбі компанії.

Геологічна інвестиційна група офіційно звернулася до АРМА з кількома запитами, аби отримати базову інформацію для підготовки пропозицій. Проте у відповідь отримала відмови із посиланням на "таємницю слідства". При цьому, на сайті самого агентства зазначається, що учасники конкурсу мають право отримати деталізовану інформацію для ознайомлення з ключовими документами.

"Ми – потенційні учасники конкурсу, проте навіть не маємо доступу до базової інформації: фінансової звітності чи корпоративної структури активів. Декілька разів упродовж трьох місяців наша команда надсилала запити одразу по кількох активах – і жодної інформації. І так було не лише за попереднього керівництва АРМА, а й за теперішнього", – наголосили в компанії.

У Геологічній інвестиційній групі наголошують, що відкритість та однакові умови для всіх учасників – передумова довіри до процесу і гарантія якісного управління державними активами. Інакше мова йтиме не про здорову конкуренцію, а про зловживання і незаконні практики. Відтак, компанія закликає АРМА використати шанс і стати прикладом сучасного відкритого і чесного регулятора у державі.