Витік даних громадян з реєстрів Мін’юсту: Нотаріальна палата просить зупинити тестування е-Нотаріату

Нотаріальна палата України заявила про витік даних з реєстрів Міністерства юстиції під час тестування системи е-Нотаріату.

Про це йдеться у листі Нотаріальної палати до першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка, оприлюдненому на сайті палати.

Зокрема, з'ясувалося, що під час роботи з навчальною версії системи е-Нотаріат всі учасники тестування отримали доступ до скопійованих до певної дати даних про довіреності, заповіти, документи, зареєстровані у Єдиному реєстрі довіреностей та Спадковому реєстрі.

"Усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам (нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії, працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників)", – зазначається у листі.

У Нотаріальній палаті вважають, що це безпрецедентний випадок порушення нотаріальної таємниці, яка захищається статтею 8 закону "Про нотаріат".

"Вбачається, що тестова (учбова) версія створена на базі копії діючих реєстрів, або ж з доступом до діючих систем. За таких обставин постає питання правомірності підстав та правових наслідків такого втручання", – зазначається у листі.

У Нотаріальній палаті зауважують, що таким чином тестувальники отримали доступ до реальної інформації Спадкового реєстру та Єдиного реєстру довіреностей без жодних обмежень, керуючись повідомленнями ДП "НАІС" Міністерства юстиції.

"Це, на думку НПУ, є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян", – додали у Нотаріальній палаті, закликавши призупинити тестування системи.

Як повідомлялося, про запуск тестування системи е-Нотаріат раніше особисто оголосив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.