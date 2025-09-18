Трамп підписав угоду про "технологічне процвітання" з Великою Британією. Що вона передбачає?

Президент США Дональд Трамп та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали так звану "Угоду про технологічне процвітання", яка передбачає співпрацю між двома країнами у таких сферах, як штучний інтелект (ШІ), квантові обчислення та ядерна енергетика.

Підписання угоди відбулося у межах візиту Трампа до Великої Британії, якого супроводжували лідери найбільших американських ІТ-компаній, повідомляє Time.

За словами Стармера, угода значною мірою зосереджена на розвитку технологій штучного інтелекту і передбачає значні інвестиції від таких компаній, як Nvidia, Nscale, OpenAI, Google та Salesforce, які створять "провідні робочі місця у Великій Британії на довгі роки".

Британський прем'єр уточнив, що в результаті інвестицій буде створено до 15 000 робочих місць.

Угода, яку Стармер назвав "планом для перемоги в цій новій ері", також включає зобов'язання щодо енергетичного сектору.

"Щоб підживити цю революцію, ми уклали нову угоду щодо цивільної ядерної енергетики", – сказав він, додавши, що на північному сході Англії буде побудовано 12 нових ядерних реакторів, що забезпечить можливість виробляти енергію "для мільйонів домогосподарств та підприємств, що зменшить рахунки по обидва боки Атлантики та підвищить енергетичну безпеку".

Читайте також: Розробник ChatGPT розповів про професії, які ймовірно замінить ШІ

У пресрелізі уряду Великої Британії угода названа "найбільшим комерційним пакетом, коли-небудь укладеним під час державного візиту, що підкреслює силу економічного партнерства між Великою Британією та США".

Зокрема, угода передбачає інвестиції d технологічний сектор Великої Британії для розширення центрів обробки даних, дослідницьких лабораторій та створення "найбільшого суперкомп’ютера країни у партнерстві з Nscale".

Очікується, що інвестиції на $30 мільярдів надійдуть від Microsoft, а також $6,8 мільярда від Google та інші інвестиційні пакети.

Як повідомлялося, раніше Microsoft, Nvidia та інші американські технологічні гіганти анонсували понад $40 мільярдів інвестицій у проєкти у Великій Британії.