Відсутність чіткої моделі експорту стимулює виробників української зброї переносити бізнес за кордон, – РЕБ

Індустрія дронів

Нинішня модель контролю за експортом озброєнь унеможливлює стратегічну співпрацю України з міжнародними партнерами, гальмує розвиток оборонної промисловості та стимулює українські компанії розглядати можливості для перенесення виробництва за кордон.

Про це йдеться в дослідженні Ради економічної безпеки України (РЕБ).

У дослідженні зазначається, що виробничі потужності українського ОПК вже перевищують фінансові можливості державного бюджету, а фактична заборона експорту виштовхує підприємства за кордон. Це створює ризик втрати багатомільярдних замовлень, іноземних інвестицій та уповільнення економічного зростання.

Водночас, повна лібералізація експорту під час війни є загрозою для національної безпеки, застерігають автори дослідження.

"Держави-члени зараз дуже активно обговорюють з Україною та Міністерством оборони те, як організувати співвиробництво і передачу технологій. Нам потрібна чіткість, особливо з огляду на те, що наближаються SAFE-кредити – 150 мільярдів євро, це величезні гроші. Ми хочемо використати їх разом з українцями. Але якщо не буде зрозумілих правил, вікно можливостей незабаром зачиниться" – наголосив програмний керівник Офісу оборонних інновацій ЄС Мартін Йоесаар.

Аналіз Ради економічної безпеки свідчить, що чинна система експортного контролю формально виконує свої функції, однак відсутність прозорих процедур створює ризики та потребує модернізації, серед серед ключових рекомендованих кроків:

ухвалення єдиної законодавчої рамки замість розрізнених актів;

запровадження електронного ліцензування за принципом "єдиного вікна";

запровадження ризик-орієнтованого підходу з контролем кінцевих користувачів;

адаптація законодавства до стандартів ЄС, що також важливо для євроінтеграції та доступу до європейських програм фінансування.

"Запропоновані рішення дадуть чітку та зрозумілу модель експорту озброєння у військовий час. Разом з тим, серед запропонованих рішень, які наразі обговорюються в Уряді та експертних колах необхідно розробити підзаконні акти відповідно до вимог закону щодо Defense City, інституціоналізувати ініціативу Build with Ukraine, яка має стати комплексним рішенням для стратегічного експорту та індустріального партнерства, і що найважливіше – оновити стратегію розвитку ОПК", – зазначила керівниця напряму з розвитку оборонних індустрій Ради економічної безпеки Олександра Азархіна.

Як повідомлялося, 97% приватних виробників озброєння та військової техніки очікують на зняття обмежень на експорт, щоб почати постачання до країн-партнерів, запускати спільні виробництва, масштабувати B2B і B2G партнерства, свідчать дані аналітичного звіту Технологічних Сил України (ТСУ) й Офісу ефективного регулювання BRDO.