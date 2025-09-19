БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини РФ платила за шахеди золотом
479 3

Тільки по 100 грамів: Росіянам обмежать можливість вивозити золото через "відтік капіталу"

Росіянам обмежать можливість вивозити золото

Російська влада планує заборонити громадянам вивозити золото у зливках загальною масою понад 100 грамів.

Про це заявив заступник міністра фінансів РФ Олексій Моісєєв, передає російський Інтерфакс.

Раніше обговорювався варіант обмежити вивезення золота громадянами на певну суму, наприклад вартістю $10 тис., за аналогією з чинною у Росії забороною на вивезення готівкової валюти.

"Ні, там будуть грами. Там буде 100 грам", – заявив російський чиновник.

Читайте також: Чому дорожчає золото та скільки це триватиме?  

Він уточнив, що заборона стосуватиметься саме золота у злитках, адже для прикрас діють інші обмеження.

"Проєкт указу – високого ступеня готовності, ми закінчуємо погодження і плануємо протягом кількох тижнів внести на уряд, щоб уряд вніс до адміністрації", – додав Моісєєв, уточнивши, що рішення затвердять до кінця року.

Як повідомлялося, раніше у російському Мінфіні визнавали, що в умовах санкцій і валютних обмежень, золото почало "обслуговувати потоки, які раніше обслуговувалися готівковою іноземною валютою".

"Це відмивання, це, я вибачаюсь, наркотрафік і все інше. Друге: коли президент вводив обмеження щодо безготівкових переказів, без виведення умов готівки, без вивезення готівки, без виведення умов готівки за відпливом капіталу в умовах санкційного тиску. І ми бачимо, що відтік капіталу, зокрема, йде зараз через золото", – пояснював Моісєєв.

Автор: 

валюта (2341) золото (308) росія (15144)
Сортувати:
москалі,срака вже не за горами!
19.09.2025 10:24 Відповісти
19.09.2025 10:37 Відповісти
Нехай роблять собі золоті гроби і вивозять гробами)
19.09.2025 11:15 Відповісти

