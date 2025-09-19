Нотаріуси мають зберігати таємницю: У Мін’юсті відреагували на заяву про витік даних з реєстрів через е-Нотаріат

Міністерство юстиції заперечує витік персональних даних українців з реєстрів через систему е-Нотаріат, оскільки нотаріуси, що її тестували, мають зберігати нотаріальну таємницю.

Відтак, інформація про нібито витік персональних даних українців "не відповідає дійсності та є маніпулятивною", йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Мін’юсту.

"Доступ до системи е-Нотаріат мають виключно чинні авторизовані нотаріуси, які працюють із реєстрами у своїй щоденній діяльності. Нагадуємо, що обов’язок збереження нотаріальної таємниці діє для нотаріусів незалежно від того, чи йдеться про промислове, чи тестове середовище", – пояснили у міністерстві.

Водночас із повідомлення Мін’юсту випливає, що тестування системи е-Нотаріат все ж достроково призупинили, раніше планувалося що воно триватиме з 3 по 30 вересня.

Зокрема, у мінстерстві повідомили, що за понад два тижні тестування системи е-Нотаріат отримали понад 250 пропозицій, які стали "підґрунтям для подальших технічних доопрацювань". Відтак, міністерство та ДП "НАІС" "беруть час" на ретельне опрацювання всіх пропозицій та розпочнуть доопрацювання системи.

"Після внесення відповідних змін до системи доступ нотаріусам до проходження навчально-тестового періоду буде відновлено", – додали у Мін’юсті.

Як повідомлялося, раніше Нотаріальна палата України заявила про витік даних з реєстрів Міністерства юстиції під час тестування системи е-Нотаріату і закликала призупинити процес.

Зокрема, з'ясувалося, що під час роботи з навчальною версії системи е-Нотаріат всі учасники тестування отримали доступ до скопійованих до певної дати даних про довіреності, заповіти, документи, зареєстровані у Єдиному реєстрі довіреностей та Спадковому реєстрі.

"Усі довіреності, усі заповіти, які були внесені до вказаних реєстрів до певної дати, стали доступні усім тестувальникам (нотаріусам, які не вчиняли ці нотаріальні дії, працівникам територіальних органів, які долучені до тестування системи або займаються організацією тестування, широкому колу осіб, включаючи розробників, донорів, організаторів та технічних працівників)", – зазначалося у листі палати на адресу першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка.

У Нотаріальній палаті наголошували, що це безпрецедентний випадок порушення нотаріальної таємниці, яка захищається статтею 8 закону "Про нотаріат".

Нагадаємо, про запуск тестування системи е-Нотаріат раніше особисто оголосив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Тестування мало тривати до 30 вересня, а повноцінний запуск системи планували до кінця року.