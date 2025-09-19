"Вступників фізично немає": У Міносвіти визнали великий надлишок місць у вишах

Загальна кількість місць для підготовки бакалаврів в українських закладах вищої освіти значно більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту.

Про це директор директорату вищої освіти та освіти дорослих Міністерства освіти на науки Олег Шаров заявив в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Це демографія. Ми ще 17-20 років тому приймали на бакалаврат по півмільйона людей на рік. І так кількість місць, яка на той час була обладнана і підготовлена закладами вищої освіти скорочується, але скорочується досить повільно. Дійсно маємо надлишок фізичних місць", – сказав посадовець.

Він додав, що виші до середини жовтня можуть продовжувати добирати вступників, але "400 тисяч ніхто не набере: цих вступників просто фізично немає".

"Треба розуміти, що загальна кількість можливостей закладів вищої освіти вже достатньо тривалий час більша, ніж кількість людей, які хочуть і можуть здобувати вищу освіту. В принципі це особливість не тільки України", – зауважив Шаров.

Водночас він уточнив, що такий дисбаланс не впливає на бюджетний процес, оскільки державне замовлення відповідає реальній демографічній ситуації в Україні.

Читайте також: Кабмін пропонує дозволити розпродаж державних університетів та їх майна

Раніше Шаров розповідав, що заклади вищої освіти України мають вдвічі більше місць для вступу на бакалаврат, ніж реальна кількість охочих здобувати освіту. Зокрема, навчальні заклади задекларували готовність прийняти 429 тис. студентів, водночас цього року заяви подали лише близько 200 тис. вступників, із них понад 73,5 тис. зараховані на бюджет.

Як повідомлялося, вищу освіту в Україні наразі здобуває приблизно 10 тисяч іноземних студентів, до початку повномасштабної війни їх налічувалося близько 100 тисяч.