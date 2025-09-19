"Київстар" купує одного з найбільших провайдерів хмарних послуг в Україні. Серед власників оператора досі є росіяни

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" купує одного з найбільших в Україні хмарних провайдерів GigaCloud.

Про це повідомляє галузеве видання dev.ua із посиланням на декілька джерел на ринку.

"Сьогодні на all hands (зустріч зі співробітниками, – ред.) в "Гігаклауді" об’явили, що продали 80% "Київстару"", – повідомив один із співрозмовників видання.

Він зауважив, що, найімовірніше, офіційно угода ще не закрита.

Один зі співрозмовників видання зазначив, що зазвичай угоди на цьому ринку оцінюються в 2,5-3 EBITDA. За його підрахунками компанія могла бути оцінена в $12-15 млн.

Акціонерами ТОВ "Гігаклауд" (GigaCloud) зараз вказані Nazlami Limited (Мальта) з часткою 48,43%; Telliani Limited (Кіпр) з 31,15%; Zvityaga Limited (Мальта) з 20,42%. Серед засновників Gigacloud – Назарій Курочко, Антон Хвастунов, Олег Поліщук. У 2024 році дохід компанії склав 410 млн грн, чистий прибуток – 45,6 млн грн. Компанія розміщує своє обладнання в трьох дата-центрах: GigaCenter і BeMobile – в Києві, та Atman – у Варшаві.

Під час нещодавнього виступу на NASDAQ керівник "Київстар" Олександр Комаров назвав хмарний бізнес одним з перспективних напрямків для розширення бізнесу.

Як повідомлялося, "Київстар" намагається придбати власника сервісу Tabletki.ua принаймні з осені минулого року. Компанія кілька разів подавала заявку на погодження угоди до АМКУ, але отримувала відмову. За оцінками української редакції Forbes, вартість угоди може становити $30-80 млн.

Нагадаємо, на початку лютого цього року Антимонопольний комітет України дозволив найбільшому українському мобільному оператору "Київстар" купити сервіс замовлення таксі Uklon.

Влітку 2022 року "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій українській медичній інформаційній системі Helsi, яку офіційно використовують зокрема державні установи.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Нагадаємо, групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Билайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту невідомі.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджували, що компанія не пов'язана із діяльністю Міхаіла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.