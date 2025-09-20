Зеленський анонсував початок "керованого експорту" української зброї

Влада дозволить обмежений експорт української зброї, протягом двох тижнів буде напрацьована відповідна концепція.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму зверненні напередодні увечері, повідомляється на сайті голови держави.

"Дефіцит у фінансуванні на виробництво зброї в нас буде покриватися із цього року зокрема завдяки керованому експорту деяких видів нашої зброї. Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту. Будемо мати фінанси", – заявив Зеленський.

Президент пояснив, що Україна може виробляти певні види зброї у значно більших обсягах, ніж може оплатити, а деяких видів зброї вже є значно більше, ніж реально потрібно.

"Приклад – морські дрони, на які розраховує світ і які в нас у профіциті, також – протитанкова зброя, деякі інші види", – уточнив голова держави.

За його словами, протягом двох тижнів буде представлений концепт створення трьох нових платформ для експорту української зброї.

"Перша платформа – для експорту та взаємодії зі США, друга платформа – це наші європейські партнери, третій напрям – інші партнери у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку", – перелічив Зеленський.

Водночас він запевнив, що забезпечення зброєю Сил оборони залишатиметься першим пріоритетом, на другому місці – поповнення українських арсеналів, і тільки "третій пріоритет – ось такий керований експорт".

"Звісно, має бути й надійний експортний контроль – щоб до українських технологій, до нашої зброї не дістались росіяни та їхні спільники", – додав голова держави.

Як повідомлялося, раніше міністр оборони Денис Шмигаль заявляв, що уряд не скасовуватиме заборону на експорт озброєнь українського виробництва під час війни, хоча фінансування для завантаження всіх потужностей українських виробників бракує.

Згодом Шмигаль припускав, що влада може дозволити експорт продукції українського ВПК у тому випадку, якщо ЗСУ будуть забезпечені цими видами озброєнь на 100%.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський анонсував програму Build with Ukraine, яка передбачає експорт українських військових технологій і відкриття виробничих ліній за кордоном. Насамперед ідеться про виробництво дронів різних типів, ракет та артилерії на території країн-партнерів, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.

Раніше Зеленський також заявляв, що влада вивчає можливість скасувати заборону на експорт вироблених в Україні озброєнь з певними обмеженнями.