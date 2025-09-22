У Нацбанку підтвердили можливість зниження облікової ставки. Але є ризики

Більшість членів Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку прогнозують зниження облікової ставки до 14,5% річних до кінця року.

Про це свідчать підсумки дискусії Комітету, яка відбулася 10 вересня, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, члени КМП одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15,5% у вересні, врахувавши, що поточний розвиток макроекономічної ситуації є доволі близьким до базового сценарію макропрогнозу, тому ґрунтовних підстав для відхилення від прогнозної траєкторії облікової ставки немає.

Втім, учасники дискусії погодилися, що високий рівень невизначеності зберігається, і НБУ має уважно спостерігати за розвитком подій і бути готовим гнучко реагувати на зміни в розподілі ризиків.

При цьому члени КМП припустили перехід до зниження облікової ставки у четвертому кварталі, однак їхні думки щодо швидкості та загального потенціалу пом’якшення процентної політики розділилися.

"Більшість членів КМП вважають, що наразі ситуація розвивається доволі близько до очікувань, тому схиляються до траєкторії облікової ставки, передбаченої липневим прогнозом, – 14,5% на кінець 2025 року і 12,5% на кінець 2026 року", – зазначається у повідомленні.

Водночас кілька членів КМП зауважили, що ризики, пов’язані з війною та високими потребами бюджету, посилилися і навіть частково реалізувалися.

"Це може не тільки сповільнити темпи зниження облікової ставки наприкінці 2025 року, але й обмежити простір для пом’якшення процентної політики у 2026 році. На їхню думку, наприкінці наступного року облікова ставка, імовірно, становитиме 13%–14%", – додали в НБУ.

Ще один член КМП припустив, що НБУ зможе пом’якшувати процентну політику швидше за липневий макропрогноз.

Як повідомлялося, минулого тижня правління Національного банку ухвалило рішення вчетверте поспіль зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних, де вона перебуває з березня.



