"Нафтогаз" позичив ще 2,5 мільярда у державного банку. Куди спрямують кошти?
Група "Нафтогаз" залучила 2,45 мільярда гривень фінансування від державного "Укрексімбанку".
Кошти спрямують на фінансування виробничих потреб "Укргазвидобування", повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
"Це – ще одна практична допомога в підготовці до осінньо-зимового періоду. Дякую Кабінету Міністрів, "Укрексімбанку" за підтримку та довіру", – прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Як повідомлялося, раніше "Нафтогаз України" уклав дві кредитних угоди з державними "Приватбанком" та "Укргазбанком" на загальну суму 9,4 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.
Крім того, "Нафтогаз" отримав кредит від ЄБРР на 500 мільйонів євро та очікує на близько $100 млн від Норвегії на імпорт газу напередодні зими.
