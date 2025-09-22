"Нафтогаз" позичив ще 2,5 мільярда у державного банку. Куди спрямують кошти?

Група "Нафтогаз" залучила 2,45 мільярда гривень фінансування від державного "Укрексімбанку".

Кошти спрямують на фінансування виробничих потреб "Укргазвидобування", повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Це – ще одна практична допомога в підготовці до осінньо-зимового періоду. Дякую Кабінету Міністрів, "Укрексімбанку" за підтримку та довіру", – прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Як повідомлялося, раніше "Нафтогаз України" уклав дві кредитних угоди з державними "Приватбанком" та "Укргазбанком" на загальну суму 9,4 мільярда гривень для підготовки до опалювального сезону 2025/2026 років.

Крім того, "Нафтогаз" отримав кредит від ЄБРР на 500 мільйонів євро та очікує на близько $100 млн від Норвегії на імпорт газу напередодні зими.