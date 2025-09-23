Зеленський обговорив використання заморожених російських активів для України з головою МВФ

Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіною Георгієвою.

Сторони обговорили можливість використання заморожених російських активів на користь України та опрацювання нової програми, повідомляється у Telegram-каналі президента.

Зеленський також повідомив, що окремо обговорив з головою МВФ порушення Росією повітряного простору країн - членів НАТО, зокрема 22 вересня в Копенгагені. Він застеріг, що за відсутності рішучої відповіді союзників провокації триватимуть.

"Домовилися про подальшу тісну співпрацю між урядом України і МВФ", - підсумував президент.

Як повідомлялося, раніше Марченко заявив, що уряд України попередньо оцінює у $150-170 мільярдів потребу в зовнішньому фінансуванні на період дії нової 4-річної програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), переговори щодо якої розпочалися у вересні.

Зокрема, на 2026 рік непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні наразі становить $18,1 млрд.