Допомагав обходити валютні обмеження: Нацбанк заборонив популярний в Україні криптогаманець

Національний банк визнав послуги компанії Trustee Global UAB у застосунку Trustee Plus такими, що мають ознаки фінансових платіжних послуг і підлягають ліцензуванню, та заборонив їх надання громадянам України.

Компанія з дня отримання повідомлення має зупинити відповідні операції до приведення діяльності у відповідність до законодавства, повідомляє пресслужба НБУ.

Проведений Нацбанком аналіз встановив, що в Trustee Plus надаються послуги з переказу коштів без відкриття рахунку, а також виконання платіжних операцій із власними коштами користувача з рахунку та на рахунок користувача. Надані Trustee Global UAB коментарі не спростували ці висновки, а подекуди підтвердили їх, зуважили в НБУ.

Відтак, правління НБУ ухвалило рішення заборонити надання послуг із використанням сервісу P2P та переказів євро з рахунку на рахунок користувача в Trustee Plus.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

НБУ наголосив, що у разі невиконання вимог компанія нестиме відповідальність за законодавством України. Регулятор закликав громадян перевіряти на офіційному сайті НБУ, чи включена установа до відповідних реєстрів, та бути обережними з онлайн-сервісами, неавторизованими на надання фінансових послуг в Україні.

Популярність сервісу Trustee Plus в Україні була значною: країна посідає перше місце за відвідуваністю сайту Trustee Plus, а сам застосунок займає 18 позицію в категорії "Фінанси" в українських App Store та Play Store, зазначає Liga.net. Разом з тим компанія проводила активні рекламні кампанії, акцентуючи на можливості обходу регуляторних обмежень, і залучала для цього українських інфлюенсерів.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України пропонує уряду розглянути варіант здачі ліцензії націоналізованого "Першого інвестиційного банку" (PINbank) замість передачі його "Укрпошті", щоб уникнути подальшого накопичення ризиків та "проїдання" капіталу.