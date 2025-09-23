Бюджетний розвідник і система для "дронів-ждунів": TAF Industries представила нові розробки

Індустрія дронів

Українська miltech-компанія TAF Industries презентувала кілька нових рішень у сфері безпілотних авіаційних систем у межах події Demo Day.

Ключовими розробками стали найдешевший цифровий дрон-розвідник "Бабка" та система відкладеного старту PowerKey для тривалої засідки безпілотників, повідомили в компанії.

Зокрема, "Бабка" – це цифровий БпЛА-розвідник, розроблений як тактичний "витратний" розвідник, здатний виконувати завдання у зонах високого ризику. Його головне завдання – зберегти дорожчі системи, причому сама "Бабка" коштує значно дешевше.

"Бабка" – це той цап-відбувайло, який ризикує собою. Така його доля – для цього він і розроблявся", – пояснює Владислав, керівник проєкту БпАК "Бабка" у TAF Industries.

БпАК "Бабка" працює на цифровому зв’язку. Робочий тактичний радіус становить 40-50 км, а батарея дозволяє проводити в повітрі до двох годин. За цей час можна розвідати обстановку в процесі польоту та в точці розвідки.

Оптика на дроні оснащена 30-кратним оптичним зумом, що забезпезпечує якісну картинку з робочої висоти 1000 м. "Бабка" працює на Crossfire – це основний канал та резервній автономній навігації без GPS.

У комплект входить 4 БпАК "Бабка", ноутбук з попередньо встановленим програмним забезпеченням, станція прийому відео, антени прийому відео, наземний ретранслятор та планшет з програмою "Кропива". Запускати БпАК можна з рук та з резинки, у TAF Industries рекомендують все ж другий варіант.

Наразі БпАК "Бабка" неможливо придбати, оскільки дрон тестується бригадами.

Система PowerKey – це рішення власної розробки TAF Industries, що забезпечує тривале перебування БпЛА в режимі очікування (засідки) з мінімальним енергоспоживанням.

"Дрон може перебувати у режимі очікування 72 години, витрачаючи не більше 30% заряду батареї", – пояснюють у компанії.

Основна конкурентна перевага PowerKey від TAF Industries полягає у вимкненні польотного контролера, а це суттєво економить заряд, вказує виробник.

На українському ринку наразі немає аналогів PowerKey, стверджують у компанії. Інші виробники пропонують лише часткові або програмні рішення, які поки не можуть забезпечити таку економію енергії.

Окрім "Бабки" та PowerKey, в польових умовах продемонстрували ще одну новинку – повітряний ретранслятор КОЛІБРІ 13 FR1, який виводить ударні FPV-дрони в складну зону. Це своєю чергою важливо для підтримки поінформованості.

Основні характеристики виробу:

розширення радіогоризонту в умовах складного рельєфу;

максимальна висота польоту до 1000 м;

оптична стабілізація працює без GPS (по трекінгу точки);

режими роботи – денний та нічний (окремі борти). Також у планах – універсальна версія;

версії: аналогова (наразі доступна), цифрова – в розробці.

КОЛІБРІ 13 FR1 – це українська альтернатива, яка може замінити на полі бою схожі рішення на основі китайської продукції.

Окрім продемонстрованих технологій, TAF Industries працює над новими напрямками: технологіями "повітря-повітря" для виявлення і знищення ворожих дронів, системами ідентифікації цілей та автономного пошуку, що ще більше зміцнить перевагу України у повітрі, додали в компанії.

Про компанію TAF Industries

TAF Industries – українська компанія, яка з 2022 року виробляє інноваційні оборонні технології. Першим продуктом став FPV-дрон Kolibri, сертифікований Міноборони України. Сьогодні компанія має власний R&D-центр, мережу виробничих майданчиків та команду з сотень інженерів, що створюють сучасні рішення для українського війська.