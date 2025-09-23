Податківці попередили про нові вимоги до продавців алкоголю, тютюну та пального з 1 жовтня

З 1 жовтня 2025 року запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Відповідні зміни передбачені законом № 4536-IX, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Зокрема, з жовтня суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним для провадження відповідної діяльності на підставі зазначених ліцензій мають сплачувати працівникам зарплату у розмірі не менше 2 мінімальних заробітних плат.

Виняток передбачено лише щодо фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників. Вони можуть декларувати заробітну плату у розмірі 1,5 мінімальних зарплат при одночасному дотриманні таких умов для всіх місць роздрібної торгівлі:

їх розташування – за межами населених пунктів – адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів;

площа торговельної зали – до 500 метрів квадратних.

В іншому випадку ФОП також мають декларувати заробітну плату у розмірі 2 мінзарплат.

"Невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії", – наголосили у ДПС.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Як повідомлялося, у липні Кабмін затвердив новий Порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Так, із 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність із рідиною, що використовується в електронних сигаретах.