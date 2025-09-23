БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Податківці попередили про нові вимоги до продавців алкоголю, тютюну та пального з 1 жовтня

Податківці попередили про нові вимоги до продавців алкоголю та пального

З 1 жовтня 2025 року запроваджуються вимоги щодо мінімального розміру заробітної плати у сфері роздрібної торгівлі алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет та пальним.

Відповідні зміни передбачені законом № 4536-IX, повідомляє Державна податкова служба (ДПС).

Зокрема, з жовтня суб’єкти господарювання, які отримали ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, та пальним для провадження відповідної діяльності на підставі зазначених ліцензій мають сплачувати працівникам зарплату у розмірі не менше 2 мінімальних заробітних плат.

Виняток передбачено лише щодо фізичних осіб - підприємців, які не мають найманих працівників. Вони можуть декларувати заробітну плату у розмірі 1,5 мінімальних зарплат при одночасному дотриманні таких умов для всіх місць роздрібної торгівлі:

  • їх розташування – за межами населених пунктів – адміністративних центрів областей і м. Києва та м. Севастополя на відстані від 50 кілометрів;
  • площа торговельної зали – до 500 метрів квадратних.

В іншому випадку ФОП також мають декларувати заробітну плату у розмірі 2 мінзарплат.

"Невиконання цих вимог призведе до припинення дії ліцензії", – наголосили у ДПС.

Як повідомлялося, у липні Кабмін затвердив новий Порядок маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Так, із 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність із рідиною, що використовується в електронних сигаретах. 

АЗС (1612) алкоголь (414) податки (2588) цигарки (386) тютюн (375)
"мають сплачувати працівникам зарплату у розмірі не менше 2 мінімальних заробітних плат" прям комунізма.Прям кабмін розмір зп вказує.
показати весь коментар
23.09.2025 19:34 Відповісти
ті хто торгує спіртозою і димом - непогано заробляють

так хай не ********** платити більшу частину зарплати по білому
показати весь коментар
23.09.2025 19:54 Відповісти
Ті хто рахують чужі гроші-ніколи не мають своїх.Керування економікою в ручному режимі-шлях до краху.
показати весь коментар
23.09.2025 20:56 Відповісти
Загонимо економіку України "під плинтус" - бістріше виконаємо "оманські договірняки" (с) дєрьмаківська шобла

Не "полегшення податкового тиску" на малий та середній бізнес під час війни, а тиск "на максимум".
Не преференції вітчизняним виробникам, а "палки в колеса" (і не тільки вітчизняним, але й іноземним, що відкривають бізнес в Україні).

Але після такої постанови/закону винними будуть депутани, КМУ, ДПС... АЛЕ!!! Ні в якому разі не найвеличніше, яке або привело у владу (депутани), або призначило (КМУ, ДПС) тих, хто в цьому всьому буде винен.

Всі пагані і не дають найвеличнішому зробити всім добре! А треба терміново, бо ВИБОРИ під загрозою програшу янелоха...

Це все нагадує мені трампона з його сімома припиненими війнами. От тільки у трампона старечий маразм та деменція, а у янєлоха просто дурість, нарцисизм та жага грошей.
(ІМХО)
показати весь коментар
23.09.2025 19:54 Відповісти
*******: мінімалка зараз 8000.
Для зарплати 16000: -19,5% (ПДФО+військовий збір)=16 000 - 3 120 = 12 880 грн. на руки.
Це явно забагато для продавців.
Явно будуть жирувати!
показати весь коментар
23.09.2025 20:00 Відповісти
Ну,военний комунізм вже проходили.Мабуть деякі діячі,прогуляли ці уроки історії.До чого дішли,а вернулись назад до НЕП.
показати весь коментар
23.09.2025 21:07 Відповісти

