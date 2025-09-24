Путіну бракує грошей: В уряді Росії оголосили про підвищення ПДВ для фінансування війни
Міністерство фінансів РФ внесли на розгляд уряду проєкт федерального бюджету на 2026 рік та пакет супровідних законопроєктів, які передбачають підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ) з 20 до 22%.
У російському міністерстві прямо вказують, що підвищення податків необхідне для "фінансування оборони та безпеки", передає The Moscow Times.
При цьому пільгову ставку ПДВ 10% збережуть для соціально важливих товарів – продуктів харчування, ліків, дитячої продукції, книг та інших.
Серед інших додаткових джерел фінансування війни, запропонованих російським Мінфіном:
- запровадження податку на гральний бізнес у розмірі 5% від прийнятих ставок та 25% від прибутку букмекерських контор;
- ліквідація тимчасових пільг зі сплати страхових внесків;
- розширення кола платників ПДВ на спрощеній системі оподаткування (поріг для виплат буде знижено з 60 млн до 10 млн руб. доходу);
Всі ці поправки до Бюджетного та Податкового кодексів мають набути чинності з 1 січня 2026 року.
ПДВ – ключовий податок для російського бюджету. У 2024 році він забезпечив майже 37% всіх надходжень до федеральної скарбниці (13,5 трлн руб.). Востаннє російська влада підвищувала його у 2019 році – з 18 до 20%.
Як повідомлялося, російська влада вирішила підвищити ПДВ через зростання дефіциту федерального бюджету. Мінфін планував, що він не перевищить 1,17 трлн руб., або 0,5% ВВП цього року.
Однак за підсумками січня-серпня він становив 4,19 трлн рублів, або 1,9% ВВП. Це сталося в тому числі через падіння нафтогазових надходжень на 20,2% рік до року і зростання витрат на 21,1% у зв'язку з війною проти України.
При цьому голова Російського союзу промисловців і підприємців (РСПП) Олександр Шохін попереджав, що зростання ПДВ може спричинити черговий стрибок цін у РФ.
Нагадаємо, у 2025 році російська влада вже підвищила податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податок на прибуток для бізнесу.
