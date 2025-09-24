У новобудовах передбачать квартири для постраждалих від війни родин, – Кулеба

У нових житлових комплексах (ЖК) передбачатимуть соціальну складову – частина квартир буде доступною для родин, які втратили житло або потребують підтримки.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє пресслужба Мінгромад.

За його словами, Ірпінь стане пілотним містом для такої практики.

Кулеба також розповів, що Київська область відновлена вже на 80% – понад 24 тисячі з близько 30 тисяч пошкоджених чи зруйнованих об'єктів. Зокрема, в Ірпені з 3860 пошкоджених будинків відремонтовано 3111 – це 81%.

Паралельно діє програма "єВідновлення": на Київщині майже 16,5 тисяч родин отримали компенсації на понад 2,2 млрд грн, ще понад 4 тисячі сімей скористалися сертифікатами на нове житло або почали будівництво – їм виплачено понад 8 млрд грн, додав віцепрем'єр.

Раніше повідомлялось, що держава покриватиме витрати на послуги оформлення купівлі житла для внутрішньо переміщених осіб разом із компенсацією 70% першого внеску за програмою "єОселя".