Для підвищення авторитету держслужби необхідне "кардинальне" збільшення зарплат, – омбудсмен Лубінець

Щоб підняти авторитет державної служби необхідно кардинально підвишити заробітні плати у державному управлінні.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив на Рішельє-форумі публічної служби, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам треба розмірковувати, як кардинально змінити статус державного службовця, представника органів місцевого самоврядування у вигляді підняття авторитету цієї роботи", – сказав Лубінець.

Він зауважив, що з його досвіду на держслужбі працюють одні з найкращих фахівців, але дуже часто вони отримують одну з найменших заробітних плат.

"Неможливо підняти авторитет державної служби без кардинального підняття заробітних плат в державному управлінні", – вважає омбудсмен.

Як приклад він навів власну інституцію, де кожен співробітник, особливо департаменту міжнародного співробітництва, може подати резюме до міжнародної інституції і отримати там мінімум втричі вищу зарплату.

"Це ситуація, яку на мій погляд, потрібно кардинально змінити", – додав Лубінець.

За даними Мінфіну, середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у липні 2025 року зросла до 62,62 тис. грн, порівняно з 49,25 тис. грн у лютому.