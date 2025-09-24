БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Для підвищення авторитету держслужби необхідне "кардинальне" збільшення зарплат, – омбудсмен Лубінець

Для підвищення авторитету держслужби необхідне збільшення зарплат

Щоб підняти авторитет державної служби необхідно кардинально підвишити заробітні плати у державному управлінні.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив на Рішельє-форумі публічної служби, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам треба розмірковувати, як кардинально змінити статус державного службовця, представника органів місцевого самоврядування у вигляді підняття авторитету цієї роботи", – сказав Лубінець.

Він зауважив, що з його досвіду на держслужбі працюють одні з найкращих фахівців, але дуже часто вони отримують одну з найменших заробітних плат.

"Неможливо підняти авторитет державної служби без кардинального підняття заробітних плат в державному управлінні", – вважає омбудсмен.

Як приклад він навів власну інституцію, де кожен співробітник, особливо департаменту міжнародного співробітництва, може подати резюме до міжнародної інституції і отримати там мінімум втричі вищу зарплату.

"Це ситуація, яку на мій погляд, потрібно кардинально змінити", – додав Лубінець.

За даними Мінфіну, середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у липні 2025 року зросла до 62,62 тис. грн, порівняно з 49,25 тис. грн у лютому.

Топ коментарі
+20
Для підвищення авторітету держслужбовцям потрібно мобілізовуватись,проходить горнило війни за рідну країну і зарплатня там підвищена.
показати весь коментар
24.09.2025 13:25 Відповісти
+15
Оце справжній " уповноважений Верховної Ради з прав людини", дивіться як за права людей переживає. Тільки називати людьми той зелений зброд який він називає держслужбовцями - язик не повертається називати.
показати весь коментар
24.09.2025 13:29 Відповісти
+13
АХАХАХХАХАХАХАХАХАХА - та вони по 500 000 грн лише квітів купляють. Про шо мова
показати весь коментар
24.09.2025 13:22 Відповісти
куй вам,а не зарплат.
показати весь коментар
24.09.2025 13:28 Відповісти
куй буде нам, а вони самі собі підвищать
показати весь коментар
24.09.2025 13:30 Відповісти
Мабудь куй нам,як завжди,а їм підвищать. Теж, як завжди.
показати весь коментар
24.09.2025 13:34 Відповісти
Скотиняки
показати весь коментар
24.09.2025 13:28 Відповісти
Оце справжній " уповноважений Верховної Ради з прав людини", дивіться як за права людей переживає. Тільки називати людьми той зелений зброд який він називає держслужбовцями - язик не повертається називати.
показати весь коментар
24.09.2025 13:29 Відповісти
Потрібно зменшить мінімальну пенсію на 1000 грн, а зекономлені кошти пустити на збільшення зарплат чиновникам. Також можна дати броню від мобілізації всім членам родини чиновника.
Ще один хороший варіант це надати чиновникам пожиттєвий імунітет від антикорупційних переслідувань...таким чином держслужбовець буде більше думати про роботу, а не про те як заховати награбоване.
показати весь коментар
24.09.2025 13:29 Відповісти
геніально
показати весь коментар
24.09.2025 13:32 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 14:44 Відповісти
от сучища... і не вдавляться, падлюки...
показати весь коментар
24.09.2025 13:30 Відповісти
Так вони ж собі, мабуть, купили і групу «інвалідності», щоб через судівських портнова, ( як суддя Чорна), ще і додатково дєньох присудити до пенсій!?!?!
показати весь коментар
24.09.2025 14:18 Відповісти
с какого хера с моих налогов вы себе зп поднять вздумали? с вами козлами никто так не договаривался
показати весь коментар
24.09.2025 13:31 Відповісти
ой здається це шоб вони чиновникі гречки прикупили побільше ... перед виборами , шоб сили були до урни доповзти
показати весь коментар
24.09.2025 13:32 Відповісти
Та, *** зараз у мерів міст та їхніх замів зарплати вищі ніж упрезидента. Ви шо ссуки, там з розуму всі посходили?! А песії у людей по 3-4 тисячі вам в гузні не крутять?!
показати весь коментар
24.09.2025 13:32 Відповісти
Интересная логика
Деньги нам дают ЧИНОВНИКИ ЗАПАДА
А зарплату хотят увеличить украинским чиновникам
Оцените красоту игры!!!!
Власть в очередной раз хочет ****.....ь
И нас
И Запад.....
А особенно ЗСУ!
Я бы на месте тех,кто в ЗСУ - после таких заяв
Ушла бы в СЗЧ!!!!
показати весь коментар
24.09.2025 13:32 Відповісти
***** .
Одним словом .
показати весь коментар
24.09.2025 13:33 Відповісти
пенсіонери ледве виживають, аптеки порожні, немає грошей для ліків, а чиновникам мало)
Зе, де твої обіцянки, балабол ти наш? )
показати весь коментар
24.09.2025 13:34 Відповісти
Суддям і прокурорам підняли, а також дали захмарні пенсії, зараз кожен п"ятий в Україні отримувач спецпенсії і шо це шось дало?
показати весь коментар
24.09.2025 13:34 Відповісти
Вже один "сивочолий" кардинально підвищив зарплати суддям та прокурорам. І що? Злодій крастиме завжди. Доходи чиновника будь- якого рангу-не більше 10 мінімальних зарплат. Як у Швеції. Тоді вони не будуть відриватись від землі та літати у хмарах. Бо скоро податки нікому буде сплачувати
показати весь коментар
24.09.2025 13:35 Відповісти
От "сивочолий". Вже сьомий рік не при владі, а до цих пір тобі в штани сре...
До речі, а скільки разів і на скільки тій чиновницькій мерзоті не сивочолий, а та ЗЕсрань їм ті зарплати підняла? І вже з останні 3 роки! Чи тут в тебе мозок взагалі зависає?
показати весь коментар
24.09.2025 13:58 Відповісти
Справа в тому,ЩО ЗАХМАРНІЗАРПЛАТИ ОТРИМУЮТЬ ЧИНОВНИКИ В МІНІСТЕРСТВАХҐ. В ОБЛУПРАВЛІННЯХ. а ЧИНОВНИКИ РАЙОННОГО РІВНЯ ОТИМУЮТЬ БЛИЗЬКО 10-12 ТИС ГРН. нАПРИКЛАД ДЕРЖАВНИЙ ВИКОНАВЕЦЬ ЗІ СТАЖЕМ РОБОТИ 29 РОКІВ - 11 ТИС ГРН
показати весь коментар
24.09.2025 14:14 Відповісти
Оце я розумію. Нащо ховатись, робити вигляд що ти за нарід та права переймаєшся.
Кажи твердо - підтримую зелених покидьків у владі, хочу трохи наскладати грошей, гарно пожити як і всі. Я що, лисий?
І тебе перестануть називати лицемірним гімном, яке лиже сраку владі.
показати весь коментар
24.09.2025 13:36 Відповісти
Нинішня влада є ворогами України.
показати весь коментар
24.09.2025 13:37 Відповісти
Оце погнав - на Заході в чиновника зарплата в 3 р вища - ВВП Польщі 1 трильйон - України - 200 млд дол - тепер прикидай чого так різняться зарплати
показати весь коментар
24.09.2025 13:40 Відповісти
Ну так, а пенсіонерам з пенсією меньше 10000 грн. замість самої пенсії видавати по ампулці цианістим калієм.
показати весь коментар
24.09.2025 13:44 Відповісти
Пенціонерам це по кайфу. Вони щоразу дружно голосують за подібне лайно.
показати весь коментар
24.09.2025 13:56 Відповісти
Їм зарплати ні до чого..вони і так добре крадуть...
показати весь коментар
24.09.2025 13:53 Відповісти
Туди нестача кадрів?
Замість держ служби люди масово йдуть на заводи, в сільське господарство та ЗСУ?
показати весь коментар
24.09.2025 13:54 Відповісти
Щоб покращити роботу державних чиновників потрібно ввести смертну кару або довічне ув'язення за корупцію , хабарництво і розтрату державних коштів , як це зроблено в Китаї. А якщо чиновника не влаштовує заробітна плата ,вони завжди можуть звільнитись і піти в народне господарство , або в армію на передову ( там великі зарплати і держава дає форму і гудує , все як вони звикли ). А пан Лубінець у нас працює омбудсменом державних чиновників ? Його не цікавить доля пенсіонерів , літніх людей , переселенців . Пів країни зруйновано!!! А у нього хватає морди переживати за чиновників. З глузду з'їхав від нахабства і безкарності !
показати весь коментар
24.09.2025 14:00 Відповісти
Вже підвищили авторитет судової гілки влади-зарплати захмарні,довічне утримання - вище даху,а довіри до судів нуль цілих,хер десятих.Як були хабарниками стали хабарниками в десятій ступені.Тепер треба підняти авторитет держслужбовців,який заключається в підвищенні зарплат.Скоротіть в десять разів держслужбовців,а в п'ять разів підніміть решті зарплату,тільки якщо впіймали на хабарях чи на схемах - довічне утримання на нарах.По іншому хребет державного бюджету зламається при підвищенні авторитету козлам чи баранам
показати весь коментар
24.09.2025 14:02 Відповісти
Багатьом посадовцям взагалі можна не платити , але ж вони не покинуть нізащо свою посаду. Спочатку розберіться з деклараціями посадовців на відповідність їз доходу ...
показати весь коментар
24.09.2025 14:05 Відповісти
Жріть зефілітики,жріть не обляпайтесь!!!!!
показати весь коментар
24.09.2025 14:10 Відповісти
Цих зелених вже на часі розкуркулювати, а не піднімати їм зарплати!
показати весь коментар
24.09.2025 14:16 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 14:20 Відповісти
Саме «цілюща тема» щодо підняття зарплат категорії А і Б для тиМошенниці! Її Дубайщина спонукає!!
показати весь коментар
24.09.2025 14:22 Відповісти
Суддям вже колись підвищили і зарплати і пенсії, щоб хабарі не брали. Але ж як брали, так і беруть...
показати весь коментар
24.09.2025 14:26 Відповісти
А хлібало не трісне,? Ви ****** ...ді збільшили мінімальну пенсію людям на 240 грн. зал..пи зелені.
показати весь коментар
24.09.2025 14:26 Відповісти
остальне наворують
показати весь коментар
24.09.2025 14:35 Відповісти
В цій заяві ве ставлення влади до українців! Ви перемічні , пенсіонери хоть здохніть, але чиновникам зарплатню треба підняти, можливо тоді вони перестануть красти, але це не напевно! 🤬 які ж підари від зеленої плісняви прт вдаді!
показати весь коментар
24.09.2025 14:43 Відповісти
Чергова маячня цього недоумка ,в суддів ,прокурорів зарплати 200-300 тисяч гривень і пенсії в в 100 -300 тисяч і залишаются найбільш корумпованими органами і це під час війни коли волантери збирають на армію ,що б вас вже порозривало.
показати весь коментар
24.09.2025 14:51 Відповісти
зельоні ******** ..

лубінець шматок лайна
показати весь коментар
24.09.2025 14:52 Відповісти
уповноважений Верховної Ради з прав людини Джерело: https://censor.net/n3575867

перелік людин додається
показати весь коментар
24.09.2025 14:54 Відповісти

