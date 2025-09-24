Для підвищення авторитету держслужби необхідне "кардинальне" збільшення зарплат, – омбудсмен Лубінець
Щоб підняти авторитет державної служби необхідно кардинально підвишити заробітні плати у державному управлінні.
Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив на Рішельє-форумі публічної служби, передає Інтерфакс-Україна.
"Нам треба розмірковувати, як кардинально змінити статус державного службовця, представника органів місцевого самоврядування у вигляді підняття авторитету цієї роботи", – сказав Лубінець.
Він зауважив, що з його досвіду на держслужбі працюють одні з найкращих фахівців, але дуже часто вони отримують одну з найменших заробітних плат.
"Неможливо підняти авторитет державної служби без кардинального підняття заробітних плат в державному управлінні", – вважає омбудсмен.
Як приклад він навів власну інституцію, де кожен співробітник, особливо департаменту міжнародного співробітництва, може подати резюме до міжнародної інституції і отримати там мінімум втричі вищу зарплату.
"Це ситуація, яку на мій погляд, потрібно кардинально змінити", – додав Лубінець.
За даними Мінфіну, середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у липні 2025 року зросла до 62,62 тис. грн, порівняно з 49,25 тис. грн у лютому.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще один хороший варіант це надати чиновникам пожиттєвий імунітет від антикорупційних переслідувань...таким чином держслужбовець буде більше думати про роботу, а не про те як заховати награбоване.
Деньги нам дают ЧИНОВНИКИ ЗАПАДА
А зарплату хотят увеличить украинским чиновникам
Оцените красоту игры!!!!
Власть в очередной раз хочет ****.....ь
И нас
И Запад.....
А особенно ЗСУ!
Я бы на месте тех,кто в ЗСУ - после таких заяв
Ушла бы в СЗЧ!!!!
Одним словом .
Зе, де твої обіцянки, балабол ти наш? )
До речі, а скільки разів і на скільки тій чиновницькій мерзоті не сивочолий, а та ЗЕсрань їм ті зарплати підняла? І вже з останні 3 роки! Чи тут в тебе мозок взагалі зависає?
Кажи твердо - підтримую зелених покидьків у владі, хочу трохи наскладати грошей, гарно пожити як і всі. Я що, лисий?
І тебе перестануть називати лицемірним гімном, яке лиже сраку владі.
Замість держ служби люди масово йдуть на заводи, в сільське господарство та ЗСУ?
лубінець шматок лайна
перелік людин додається