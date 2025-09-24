Напередодні зустрічі Ердогана з Трампом Туреччина уклала 20-річну угоду на постачання газу із США

Національна турецька компанія BOTAŞ уклала в Нью-Йорку довгостроковий контракт з американською енергогрупою Mercuria на постачання скрапленого природного газу строком на 20 років.

Постачання газу за цим контрактом стартують вже у 2026 році, повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар у соцмережі Х.

Угода передбачає постачання близько 4 млрд куб. м газу щороку, або орієнтовно 70 млрд куб. м протягом всього терміну угоди. Газ надходитиме як з американських терміналів завантаження, так і через регазифікаційні потужності в Туреччині, Європі та Північній Африці.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Влада Туреччини заявляє, що угода підвищить роль BOTAŞ на глобальному LNG-ринку та підтримає довгострокову безпеку постачання, цінову стабільність і диверсифікацію джерел.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що 25 вересня зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Білому домі