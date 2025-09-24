Родина постачальника деревини для укріплень на Харківщині придбала елітний дім за $1 мільйон. ВIДЕО

Дружина бенефіціара компаній-постачальниць деревини для зведення фортифікацій на Харківщині Хабіба Батирсултанова у березні 2024 року придбала розкішний будинок під Києвом ринковою вартістю $950 тисяч.

Будинок площею 530 квадратних метрів розташований в одному з найдорожчих котеджних містечок закритого типу "Сонячна долина", йдеться в розслідуванні hromadske.

Офіційно Лілія Батирсултанова сплатила за нього майже 6 млн грн, що у шість разів менше ринкової вартості. Але нещодавно жінка його продала за 6,5 мільйона гривень.

Крім будинку поблизу столиці, у січні 2022 року в Лілії з'явився будинок на 360 кв. м у котеджному містечку під Харковом. Офіційно вона сплатила за нього разом з ділянкою близько 3 мільйонів гривень, але зараз жінка продає його за $500 тис.

Загалом родина Батирсултанових за три роки війни придбала майна на понад мільйон доларів. Окрім нерухомості, підконтрольні їм компанії придбали автомобіль Lexus LX 500D 2024 року вартістю понад $100 тис.

При цьому за декларацією 2020 року подружжя заробляло менше мільйона гривень на рік, а дружина Лілія після того не мала жодного офіційного бізнесу.

Читайте більше важливих новин у Telegram-каналі БізнесЦензор

Лілія Батирсултанова почала продавати нерухомість після того, як НАБУ почало розслідувати розкрадання на фортифікаціях, які замовляла Харківська ОВА. Тому експерти припускають, що Лілія Батирсултанова могла перепродати будинок, щоб уникнути арешту майна в разі пред’явлення підозри.

За даними слідства, агалом департамент житлово-комунального господарства Харківської ОВА уклав 220 договорів на постачання деревини з кількома підприємствами на загальну суму майже 325 мільйонів гривень. Ціна за договорами на два різні види деревини становила 4110 грн та 5600 грн за кубометр.

Однак всі вони купували деревину у чотирьох фірм-посередників, які замовляли деревину безпосередньо у лісових господарств на території Харківської області за середніми цінами від 1279 грн до 1 874 грн за кубометр. Так, переплата на цих закупівлях може становити 63% або ж 200 мільйонів гривень.

При цьому всі чотири фірми-посередниці пов'язані з Хабібом Батирсултановим, всановило НАБУ.

За останніми даними судового реєстру від 24 липня 2025 року, у цьому провадженні поки що нікому не повідомлено про підозру.