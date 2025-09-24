"Репараційні кредити": Україна зможе отримати від ЄС лише 130 мільярдів євро, – Reuters

"Репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130 мільярдів євро.

Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках, повідомляє Reuters із посиланням на європейських чиновників, близьких до переговорів.

Загалом у Європі заморожено приблизно 210 мільярдів євро російських активів, більшість із них знаходяться в бельгійському депозитарії Euroclear.

За словами співрозмовників агентства, інструменти, у які були інвестовані 175 мільярдів євро активів у Euroclear, вже досягли терміну погашення та стали готівкою, яка може бути використана для забезпечення нової позики.

Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 у розмірі 45 мільярдів євро ($50 мільярдів), узгоджену минулого року. За словами трьох чиновників, близьких до переговорів, після цього залишиться близько 130 мільярдів євро залишку готівки, доступного для запуску нового інструменту.

Як повідомлялось, раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує конфісковувати заморожені російські активи, натомість їх можуть використати у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів", але цей механізм ще потрібно розробити.

За її словами, ризики за такими репараційними кредитами країни ЄС мають нести колективно. Планується, що Україна повертатиме такі кредити у майбутньому, але лише після того, як Росія сплатить репарації.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначав, що Єврокомісія прийме рішення щодо розміру позики лише після отримання оцінки МВФ щодо потреб України у фінансуванні протягом наступних двох років.

За словами високопосадовців ЄС, жодних конкретних деталей ще не узгоджено. Єврокомісія розробляє механізм, який дозволить їй використовувати заморожені російські активи без їх конфіскації, що залишається червоною лініжю для багатьох урядів ЄС та Європейського центрального банку.

Механізм репараційних кредитів, ймовірно, включатиме Спеціальну цільову структуру, до якої можна буде перевести заморожені російські кошти з Euroclear в обмін на безкупонні облігації, випущені Європейською комісією з гарантіями ЄС та, можливо, урядів G7.