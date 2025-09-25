Борги з виплати зарплат у Росії підскочили на 60% всього за місяць

Прострочена заборгованість з виплати заробітних плат в Росії станом на кінець серпня 2025 року зросла до 1,64 мільярда рублів.

Порівняно з кінцем липня вона збільшилася на 600,3 млн рублів, або в 1,57 раза, повідомляє російський Інтерфакс із посиланням на дані Росстату.

Порівняно із серпнем 2024 року борги зросли на 1,15 млрд рублів, або в 3,3 раза.

Із загальної суми невиплаченої заробітної плати станом на кінець серпня 2025 року, на нові борги, що утворилися від початку року, припадає 1,13 млрд рублів (68,7%).

Основна частка заборгованості перед працівниками за видами економічної діяльності припадає на будівництво – 43,2%, обробні виробництва – 19,8%, видобуток корисних копалин – 8,3%.

Як повідомлялося, напередодні російський диктатор Володимир Путін підписав низку указів про індексацію окладів державних службовців, дипломатів, силовиків та суддів, підвищивши їхні зарплати з 1 жовтня на 7,6%.