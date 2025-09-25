МВФ оцінив дефіцит фінансової підтримки для України на наступні чотири роки у $65 мільярдів, – Підласа

МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України у зовнішньому фінансуванні на рівні $65 млрд протягом 2026-2029 років.

Про це голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") повідомила у Facebook.

Вона нагадала, що кілька місяців тому уряд оцінював незакриту потребу в міжнародному фінансуванні на наступні два роки на рівні $37,4 млрд, але ця оцінка змінилась, бо очікуваний дефіцит фінансування у 2026 році зріс.

"МВФ мислить середньостроковими категоріями. Нова програма співпраці з МВФ буде розрахована на 4 роки – 2026-2029. І, дійсно, МВФ попередньо оцінює незакриту потребу України в міжнародному фінансуванні на 4 (чотири!) роки на рівні $65 млрд. Ця нестача фінансування розподілена нерівномірно протягом 4 років, тому що наразі на 2027 рік ми маємо найменше домовленостей", – пояснила Підласа.

Вона зауважила, що з 2028 року Єврокомісія планує закласти в бюджет ЄС 100 млрд євро для України, що наразі вже враховується як попередня домовленість.

Водночас голова Бюждетного комітету Ради наголосила, що ключовий пріоритет зараз – закрити $18,1 млрд для 2026 року.

"ЄС і країнам G7 важливо не тільки ухвалити рішення про формат підтримки України, але і ухвалити його вчасно, щоб уряд не мав проблем з ліквідністю і виконанням зобов’язань перед українцям в першому кварталі 2026 року", – зазначила депутатка.

За її словами, це може бути як продовження механізму ERA loans, так і запровадження нового інструменту на кшталт "репараційного кредиту" з використанням заморожених активів РФ, або ж двостороння підтримка країн-членів.

Як повідомлялося, за даними джерел Bloomberg, МВФ переконав уряд України переглянути прогноз потреби у додатковому фінансуванні із $38 млрд до приблизно $65 млрд. Однак джерела агенстства стверджували, що йдеться про нестачу коштів лише на 2026-2027 роки.