Справа російського казино Pin-Up: Ексчлен КРАІЛ уник тюрми завдяки угоді з прокурором

Печерський райсуд Києва 16 вересня затвердив угоду про визнання винуватості між ексчленом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгеном Яхнієм та Офісом генпрокурора.

За умовами угоди, покарання складе 5 років позбавлення волі умовно з іспитовим строком 2 роки, хоча останні вісім місяців він перебував у СІЗО, чекаючи на вирок, повідомляє Liga.net із посиланням на вирок.

Згідно із матеріалами справи, Яхній сприяв роботі компанії "Укр Гейм Технолоджі", усвідомлюючи її зв’язок із російським брендом онлайн-казино Pin-Up. Зокрема, програмне забезпечення для неї постачала кіпрська Guruflow Team, яка у 2011 році стала власницею російського ТОВ "Пін-Ап.Ру".

Після початку повномасштабної війни ТОВ "Пін-Ап.Ру" перейменували на ТОВ "Фонкор", а торговельну марку в РФ змінили на IvanBet та FonBet. СБУ неодноразово інформувала КРАІЛ про зв’язок "Укр Гейм Технолоджі" з РФ і наполягала на анулюванні ліцензії.

Лише у 2023 році інші члени КРАІЛ направили голові доповідну із вимогою розглянути позбавлення ліцензії. Попри це, керівник комісії та обвинувачений намагалися цьому завадити. Зокрема, Яхній викликав швидку, щоб зірвати засідання, і тиснув на працівників для зміни позиції.

Обвинувачений повністю визнав провину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 ККУ. Водночас колишній голова КРАІЛ Іван Рудий очікує на вирок у цій справі.

Як повідомлялося, співробітники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову КРАІЛ Івана Рудого ще у грудні минулого року за підозрою у пособництві РФ та незаконному зберіганні наркотиків.

За даними слідства, КРАІЛ за вказівками Рудого навмисно відмовлялася позбавити ліцензії онлайн-казино Pin-Up попри листи від СБУ про те, що бенефіціарним власником якої є росіяни, а її представники сприяли державі-агресору".

Тоді ж Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу. За даними судового реєстру, з того часу він перебуває під вартою