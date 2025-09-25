"Ексдиректор держпідприємства отримав 10 років тюрми за розкрадання коштів Міноброни. Але його третій рік не можуть знайти".

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому директору державного підприємства, якого обвинувачували в заволодінні державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ.

Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та штрафом у розмірі 59,5 тис. грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), на називаючи прізвища підозрюваного.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього директора державного підприємства "Базовий центр критичних технологій "Мікротек" Сергія Швидкого.

Інформація на сайті МВС свідчить, що з листопада 2023 року він перебуває у розшуку, тобто суд виніс йому вирок заочно.

За даними слідства, у квітні 2022 року Міноборони уклало з держпідприємством договір на постачання елементів динамічного захисту. Частина компонентів була наявна на складі, але директор держпідприємства спільно з бізнесменом оформив їх "придбання" у комерційної структури.

"Це стало підставою для виплати приватній компанії грошових коштів, якими в подальшому заволоділи підозрювані. Такі дії осіб призвели до завдання державі збитків на суму 7,3 млн грн", – зазначається у повідомленні.

У САП додали, що від жовтня 2022 року директор державного підприємства переховується від слідства, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування, а під час судового розгляду – спеціальне судове провадження.

ВАКС визнав його винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією, позбавленням права обіймати певні посади та штрафом у розмірі 59,5 тис. грн.

Водночас підприємця - співучасника злочину затримали, але він пішов на угоду зі слідством, відшкодував завдані збитки та отримав покарання "відповідно до вимог закону", зазначається у повідомленні.

