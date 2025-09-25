БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Ексдиректор держпідприємства отримав 10 років тюрми за розкрадання коштів Міноброни. Але його третій рік не можуть знайти

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок колишньому директору державного підприємства, якого обвинувачували в заволодінні державними коштами під час закупівлі елементів динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ.

Суд призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та штрафом у розмірі 59,5 тис. грн, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), на називаючи прізвища підозрюваного.

За даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього директора державного підприємства "Базовий центр критичних технологій "Мікротек" Сергія Швидкого.

Інформація на сайті МВС свідчить, що з листопада 2023 року він перебуває у розшуку, тобто суд виніс йому вирок заочно.

За даними слідства, у квітні 2022 року Міноборони уклало з держпідприємством договір на постачання елементів динамічного захисту. Частина компонентів була наявна на складі, але директор держпідприємства спільно з бізнесменом оформив їх "придбання" у комерційної структури.

"Це стало підставою для виплати приватній компанії грошових коштів, якими в подальшому заволоділи підозрювані. Такі дії осіб призвели до завдання державі збитків на суму 7,3 млн грн", – зазначається у повідомленні.

У САП додали, що від жовтня 2022 року директор державного підприємства переховується від слідства, стосовно нього здійснювалось спеціальне досудове розслідування, а під час судового розгляду – спеціальне судове провадження.

ВАКС визнав його винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією, позбавленням права обіймати певні посади та штрафом у розмірі 59,5 тис. грн.

Водночас підприємця - співучасника злочину затримали, але він пішов на угоду зі слідством, відшкодував завдані збитки та отримав покарання "відповідно до вимог закону", зазначається у повідомленні.

А в ОП не шукали?
показати весь коментар
25.09.2025 17:15 Відповісти
штраф смішний...то яка ж сума вкраденого? мабуть міндічі-чернишови обісцялись від сміху
показати весь коментар
25.09.2025 17:19 Відповісти
"Водночас підприємця - співучасника злочину затримали"
"Ексдиректор держпідприємства отримав 10 років тюрми за розкрадання коштів Міноброни. Але його третій рік не можуть знайти".
хто пише цей брєдос і куди дивиться редактор?
показати весь коментар
25.09.2025 17:50 Відповісти

