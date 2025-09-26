Кабмін встановив доплати до 200% співробітникам судової охорони у містах під обстрілами

Кабінет Міністрів встановив доплати співробітникам Служби судової охорони, які проходять службу на прифронтових територіях.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні напередодні пізно увечері, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, встановлено, що на період воєнного стану співробітникам Служби судової охорони виплачується додаткова винагорода у відсотках до посадового окладу (з урахуванням окладу за спеціальними званнями та надбавок за стаж служби) у таких розмірах:

50% – на територіях можливих бойових дій, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій;

100% – на територіях активних бойових дій та територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси, для яких не визначена дата завершення бойових дій;

200% – на територіях активних бойових дій під час інтенсивних обстрілів (здійснення обстрілів будь-якими видами зброї (озброєння) один або більше разів протягом доби по території відповідного населеного пункту), у розрахунку на місяць пропорційно кількості днів, коли протягом доби відбувалися такі обстріли.

Мельничук уточнив, що додаткова винагорода не нараховуватиметься за час перебування у відпустці та на лікуванні.

Як повідомлялося, раніше Кабмін підвищив зарплати державних службовців, що працюють у судах, а також помічників суддів.