Кабмін призначив нового директора Чорнобильської АЕС. Що про нього відомо?

Кабінет Міністрів призначив генеральним директором державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" Сергія Тараканова.

Відповідне розпорядження №1033-р від 25 вересня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Сергій Тараканов до 2018 року працював на керівних посадах в "Енергоатомі", після цього працював гендиректором компанії Holtec Ukraine. У 2019 році подавав декларацію на посаду віцепрезидента "Енергоатома".

За даними у його декларації, Тараканов у 2024 році працював у ТОВ "Віта Солар", де заробив 2,93 мільйона гривень. Крім того, він працював директором за сумісництвом у кількох інших компаніях канадської групи TIU :

ТОВ "Гільдендорф Енерджи" (отримав 1,46 млн грн торік);

ТОВ "ТІУ 2" (177,9 тис. грн);

ТОВ "НБ Енерджі" (183,1 тис. грн);

ТОВ "Куліндор Енерджи" (733,2 тис. грн);

ТОВ "ТІУ 1" (183,3 тис. грн);

ТОВ "Екотехнік Нікополь" (183,78 тис. грн).

Крім того, Сергій Тараканов у липні 2023 року придбав автомобіль BMW 420I XDRIVE 2022 року випуску за 2,3 млн грн, а у липні 2024 року його дружина придбала Land Rover Discovery Sport 2021 року виробництва за 1 млн грн.

Крім того, Тараканов у якості службової машини користується позашляховиком Toyota Hilux 2024 року випуску, який належить ТОВ "Ексімлізинг".

Як повідомлялося, з червня 2023 року і до останнього часу в.о. гендиректора ДСП "Чорнобильська АЕС" був Сергій Мартинов.