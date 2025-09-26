Податкова розширила пільгу для ФОП та самозайнятих зі сплати ЄСВ. Що передбачається?

З 1 жовтня 2025 року спрощуються умови звільнення ФОП та інших самозайнятих осіб від сплати ЄСВ за себе.

Вимогу мати основне місце роботи скасовано, повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Таким чином наразі залишаються дві умови для пільги:

роботодавець (включно з резидентом Дія Сіті) вже сплатив за особу ЄСВ,

сума внеску була не менша за мінімальний страховий внесок.

Якщо роботодавець сплатив менше мінімального внеску, ФОП чи інша самозайнята особа мають донарахувати та сплатити ЄСВ самостійно. Водночас для ФОП на єдиному податку це обов’язково. Для інших самозайнятих це обов’язково за наявності чистого доходу за період, за його відсутності - за бажанням.

Також зазначається, що база нарахування не може перевищувати встановлену законом максимальну величину, а сума ЄСВ - бути меншою за мінімальний страховий внесок.

За оцінкою уряду, нові правила зроблять систему внесків справедливішою, не знижуючи рівень соціального захисту ФОП та самозайнятих.

Раніше повідомлялось, що з 27 вересня набувають чинності зміни до Порядку зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування (ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджені урядом 26 серпня.

Податкова зазначає, що ці зміни мають зменшити кількість блокувань, зробити правила прозорішими та знизити ризики для доброчесного бізнесу.