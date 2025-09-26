Митниця оприлюднила статистику порушень при пересиланні товарів у посилках через кордон

З 1 січня по 31 серпня українські митники зафіксували 804 випадки порушення митних правил під час переміщення товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

У тому числі зафіксовано 484 порушень під час ввезення товарів у посилка Україну та 320 – при їх вивезенні, повідомляє Державна митна служба (ДМС).

"Найчастіше зловмисники намагалися пересилати мобільні телефони й комп’ютерну техніку, ліки, культурні та історичні цінності, тютюнові вироби, а також продукцію з ознаками порушення прав інтелектуальної власності. Загальна вартість таких товарів перевищила 15 млн гривень", – зазначається у повідомленні.

За даними Митниці, найбільш поширені види правопорушень:

недостовірне декларування або пересилання заборонених товарів – 542 випадків на майже 4,4 млн грн (ст. 473 Митного кодексу);

приховування від митного контролю та використання підроблених документів – 186 фактів на понад 6,8 млн грн (ст. 483 Митного кодексу);

недекларування товарів громадянами – 66 фактів на суму понад 3,9 млн грн (ст. 471 Митного кодексу).

У Держмитній службі нагадали, що за вчинення таких правопорушень передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу та/або конфіскації товару.

Окрім того, митними органами виявлено 512 випадків незаконного переміщення товарів, що містили ознаки кримінальних правопорушень, додали у ДМС.

"За цими фактами до Служби безпеки України було направлено 462 повідомлення про контрабанду культурних цінностей, зброї, наркотичних засобів та порушення правил переміщення товарів військового призначення. Ще 50 повідомлень митниці передали до Національної поліції, зокрема щодо незаконного пересилання бурштину та наркотиків", – уточнили у Митній службі.

Як повідомлялося, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо деяких питань адміністративної відповідальності за порушення митних правил".

Серед іншого, закон встановлює відповідальність за пересилання у поштових відправленнях товарів, наявність, найменування або назва, кількість яких не відповідають даним, заявленим у митній декларації або в інших супровідних документах. Тепер за таке порушення передбачений штраф у розмірі від 30% до 50% вартості цих товарів з можливістю їх конфіскації. Раніше відповідна стаття 472 Митного кодексу передбачала лише конфіскацію товарів, які заборонено пересилати.

Закон також встановлює покарання за ввезення товарів з порушенням прав інтелектуальної власності (окрім речей особистого використання) у вигляді штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією таких товарів.

Водночас закон скасовує обов'язковість конфіскації транспортних засобів, що використовувалися у процесі порушення митних правил. Тепер рішення про конфіскацію транспорту може ухвалити суд, але він може обмежитися і м'якшим покаранням.