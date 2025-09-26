Лукашенко запропонував Путіну збудувати в Білорусі ще одну АЕС для потреб окупованих українських територій

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко запропонував збудувати нову АЕС на сході Білорусі, у тому числі для забезпечення електроенергією окупованих Росією територій України.

Про це він заявив у Кремлі на зустрічі із російським правителем Володимиром Путіним, передає білоруське інформагентство БЕЛТА.

"Я вчора вже говорив про це, що поговоримо сьогодні з вами. Якщо ви схвалите проект розширення або будівництва нової атомної станції. Можливо, навіть на сході Білорусі з метою, якщо це буде необхідно, забезпечення електроенергією районів... – Херсонська, Запорізька, Луганська, Донецька (області, окуповані РФ, – ред.). Якщо в цьому буде певна необхідність", – сказав Лукашенко.

За його словами, "Росатом" вже опрацював варіанти подальшого розширення потужностей атомної енергетики в Білорусі.

"Я не хочу публічно говорити про фінанси. У нас є варіанти, скажу вам про це. Якщо буде рішення, ми одразу почнемо новий енергоблок чи нову станцію ставити, якщо буде потреба на заході Росії та у (окупованих, – ред.) регіонах", – додав білоруський диктатор.

У відповідь Путін заявив, що питання з фінансуванням "взагалі не стоїть".

"Якщо є споживач, який братиме електроенергію і платитиме потрібний тариф, це взагалі не проблема", – додав Путін.

Як повідомлялося, водночас окупована Запорізька АЕС третю добу поспіль перебуває у стані блекауту через дії російських військ. Наразі ЗАЕС змушена працювати на дизель-генераторах через втрату зовнішнього електропостачання від енергосистеми України.

В "Енергоатомі" заявили, що на підконтрольній українським військам території перешкод для відновлення електропостачання немає, попри це, окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання.