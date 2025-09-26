Велика Британія виділила ще майже 50 мільйонів євро на відновлення енергетики України

Велика Британія вносить додаткові 48,7 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України, що збільшить її загальний внесок до 150,6 млн євро.

Це грантові кошти на зміцнення енергетичної стійкості України, які витрачатимуть на ремонт критично важливих мереж, захист ключових енергетичних активів та підтримку рішень у сфері відновлюваної та децентралізованої енергетики, повідомляє пресслужба Міненерго.

Загалом, з моменту свого запуску у квітні 2022 року, Фонд підтримки енергетики України мобілізував понад 1,25 мільярда євро від понад 33 донорів. Контракти укладені з 60 енергетичними компаніями з 21 регіону України.

"Секретаріат Енергетичного Співтовариства, що координує роботу Фонду, закликає донорів наслідувати приклад Великої Британії та збільшити свої внески до Фонду, оскільки поточний розрив у фінансуванні між наявними коштами та пріоритетними потребами становить понад 600 мільйонів євро", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius передасть Україні понад 200 силових трансформаторів різної потужності напередодні опалювального сезону.