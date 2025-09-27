Попит на валюту зменшився: Нацбанк продав за тиждень $560 мільйонів

Чистий продаж доларів Національним банком за тиждень із 22 по 26 вересня зменшився до $559,8 мільйона, порівняно із $651,5 млн попереднього тижня.

При цьому минулого тижня Нацбанк не купував валюту на міжбанку, свідчать дані регулятора.

Загалом від початку 2025 року НБУ продав із резервів уже $25,55 млрд, а купив – всього $38,05 млн.

Водночас курс гривні за тиждень несуттєво знизився: із 41,2502 грн/$ станом на понеділок, 22 вересня, до 41,4939 за підсумками торгів на міжбанку у п'ятницю.

Як повідомлялося, за підсумками 2024 року НБУ продав на міжбанку близько $34,94 мільярда, а купив – лише $0,13 млрд.

У 2023 році Нацбанк продав для підтримки курсу гривні з резервів $28,82 млрд, а купив – лише $0,22 млрд.